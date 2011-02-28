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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

مقالات کشاورزی ایرانیها 70 درصد برخی کنفرانسهای خارجی را پوشش می دهد

مقالات کشاورزی ایرانیها 70 درصد برخی کنفرانسهای خارجی را پوشش می دهد

کرج - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تهران گفت: مقالات دانشجویان ایران در زمینه کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی 70 درصد برخی کنفرانسهای خارج از کشور را پوشش می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ایرج ملک محمدی صبح دوشنبه در حاشیه اولین هم اندیشی تخصصی تحولات ترویج و آموزش کشاورزی ضمن بیان این مطلب افزود: تحقیقات درون و برون دانشگاهی نشان بروز توانمندیهای این رشته مهم در کشور است.

وی از چاپ و نشر پنج مجله تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال 150 مقاله علمی در خصوص ترویج کشاورزی و یافته های تحقیقی و پژوهشی در غالب چاپ مجله علمی آموزش کشاورزی منشر می شود که این امر حاکی از اهمیت این رشته است.

این استاد دانشگاه، جایگاه علمی و دانشگاهی ایران در سطح دنیا را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: دانشگاه تهران هم اکنون جزء 500 دانشگاه برتر جهان است که این امر مرهون توجه کارشناسان و تلاش دانشجویان است.

ایران از جذب فارغ تحصیلان خارجی بی نیاز است

ملک محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور به جذب فارغ التحصیلان خارجی رشته کشاورزی نیازی ندارد.

این استاد دانشگاه در عین حال افزود: در صورتی که فارغ التحصیلان خارجی خواهان همکاری علمی و پژوهشی در زمینه رشته کشاورزی با ایران را داشته باشند در عین بی نیازی از آنها استقبال می کنیم.

وی این اقدام را به لحاظ تبادل اطلاعلت علمی مفید و کارآمد خواند.

ملک محمدی با ترغیب فعالان حوزه کشاورزی به سمت انجام فعالیتهای پیچیده و کارآمدتر، اظهار داشت: این اقدام تنها گزینه موثری است که موجب می شود کشاورزی و کشاورزان همیشه مهم باقی بمانند.

وی از ترویج به عنوان تکلیف مهم حوزه کشاورزی یاد کرد و بر توسعه آن به عنوان اولویتی مهم تاکید کرد.

رئیس انجمن ترویج و آموزش کشاورزی نیز در این همایش تخصصی، انجمن ترویج و آموزش کشاورزی را بنیادی علمی و غیر انتفاعی ذکر و عنوان کرد: گسترش، پیشبرد و ارتقا علم ترویج وآموزش کشاورزی همچنین توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص از جمله رسالتهای این انجمن است.

علی اسدی با اشاره به اینکه در زمان کنونی سطح اجرا و دانشگاه وضعیت مطلوبی ندارد، تاکید کرد: عدم سرمایه کافی در این زمینه و نبود ارتباط کافی بین تحقیق و ترویج و آموزش کشاورزی از مشکلات این بخش است.

وی رفع چالشهای این بخش را مهم ارزیابی کرد و رسید به راه حلهای مناسب در این خصوص را ضروری دانست.

اولین همایش تخصصی تحولات ترویج و آموزش کشاورزی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، زنجان، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلانی ظهر دوشنبه در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد. 

کد مطلب 1263622

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