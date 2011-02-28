ساماندهی آدرسهای اینترنتی در کشور/ مهاجرت ایران به نسخه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، IPV6 سیستم جدید آدرس دهی بر اساس پروتکل اینترنتی است که می تواند تعداد آدرسهای اینترنتی را نسبت به IPV4 تا چندین برابر افزایش دهد. به این معنی که نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی تنها می تواند 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی ایجاد کند اما نسخه 6 این پروتکل می تواند از دو هزار و 128 میلیارد آدرس اینترنتی پشتیبانی کند و بر این اساس IP های بیشتری ایجاد شود.



پایه IPV6 از سال 1994 در دنیا گذاشته شد و در خاورمیانه نیز شرکتهای اینترنتی و مخابراتی از سالهای قبل تلاشهایی را برای بروزرسانی سیستم های آدرس گذاری اینترنتی انجام داده و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند که از جمله آنها می توان به شرکت اماراتی اتصالات اشاره کرد که از سال 2001 تاکنون از سیستم IPV6 استفاده می کند و به همین خاطر نسبت به رقبای خود موفق تر بوده است.

IPV6 ؛ بهترین سیستم برای عرضه مالتی مدیا در اینترنت



به گزارش مهر، زمانی که تعداد کاربران ارتباطی افزایش می یابد و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثل وای فای، وایمکس، RFID و بلوتوث بالا می رود کنار گذاشتن سیستم IPV4 و استفاده از IPV6 بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد.



این سیستم به جز افزودن آدرسهای جدید می تواند امکانات دیگری را در اختیار افراد قرار دهد. به این معنی که نسخه 6 آدرسهای عددی اینترنتی در کنار افزایش انعطاف پذیری سیستم مرکزی باعث خواهد شد تا کیفیت تمام خدمات عرضه شده افزایش یافته و در نتیجه میزان رضایتمندی مشتریان به طور قابل توجهی بیشتر شود.



کارشناسان معتقدند که IPV6 بهترین سیستم برای عرضه خدمات بیشتر صوتی و تصویری در اینترنت محسوب شده و باعث می شود مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.



از دیگر مزایای این سیستم می توان به توانمندیهای آن برای دستگاههای قابل حمل اشاره کرد به نحوی که IPV6 به تمامی مشترکان موبایل امکان می دهد تا آسان تر از گذشته به شبکه های موجود دسترسی داشته باشند و بدون تماس مجدد با شبکه مرکزی و تغییر IP خود، مزایای اینترنت پرسرعت را به کار برند.



مهندسی مجدد بر توزیع آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور



در همین رابطه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر ضرورت مهندسی مجدد و مدیریت بر توزیع آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور تاکید کرد و از تصویب آئین‌نامه ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات خبر داد.



لطف‌الله سبوحی گفت: در راستای مهاجرت از نسخه چهار آدرس های عددی اینترنتی به نسخه شش (IPv4 به IPv6 ) و جلوگیری از بروز بحران کمبود آدرس در فضای IP، مدیریت امنیت در شبکه ملی IP کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز، " آئین‌نامه ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.



معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری اضافه کرد: براساس آئین‌نامه ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز اقدام و بر نحوه توزیع آدرس‌های عددی اینترنتی نظارت کنند.



وی اظهار داشت: با اجرای این آئین‌نامه، زمینه توسعه بیشتر در حوزه ارتباطات دیتا در سطح کشور و هدایت و نظارت بر این بخش فراهم می‌شود.



تشکیل گروه ضربت برای مهاجرت به IPV6



همچنین معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز پیش از این در گفتگو با مهر از تشکیل گروه ضربت برای مهاجرت به نسخه 6 آدرس های عددی اینترنتی خبر داد و با تاکید براینکه کشورهای مختلف کم کم به استفاده از IP های نسخه 6 مهاجرت می کنند اظهار داشت: IP آدرس عدد منحصر بفردی در اینترنت است که تاکنون از نسخه چهار کشور برای آن استفاده می شد اما با اتمام این آدرسهای عددی، بخشهایی از کشورهای دنیا به نسخه 6 مهاجرت کردند که در ایران نیز گروه مهاجرت از IPV4 به IPV6 تشکیل شده است.



علی اصغر انصاری گفت: این گروه ضربت متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت فناوری اطلاعات، شرکت همراه اول و دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تبریز و علم و صنعت است تا تمام مقدمات برای مهاجرت به این ورژن انجام شود.



وی اقدامات این گروه را مربوط به بحث تنظیمات و اقدامات پژوهشی ارزیابی کرد و گفت: فاز اولیه این پروژه تعریف شده به نحوی که برای انتخاب مشاور و مجری این طرح نیز اسناد مناقصه به فروش رسیده است. همچنین در اجرای برنامه‌های آموزشی برای استفاده از ورژن IPV6 ، الگوبرداری از کشور کره جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.