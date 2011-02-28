صوفی: یاوری به همدان بازگشت/ درست نیست بگویم از مشکلات خبر ندارم

عباس صوفی پس از انتصاب به عنوان سرپرست باشگاه پاس همدان به خبرنگار مهر گفت: صبح امروز دوشنبه نشست هیئت مدیره باشگاه پاس همدان برگزار شد. در این نیست اعضای هیئت مدیره باشگاه پاس با استعفای آقای ملاحی موافقت کرده و بنده را به عنوان سرپرست باشگاه معرفی کردند.

وی در ادامه از بازگشت محمود یاوری به تیم فوتبال پاس همدان خبر داد و گفت: اعضای هیئت مدیره همچنین با استعفای آقای یاوری مخالفت کرده و ایشان به همدان بازگشته است تا مراحل آماده سازی تیم را زیر نظر بگیرد.

"شما تهرانی‌ها برای ما دعا کنید تا تیم پاس همدان در لیگ برتر حفظ کنیم"، صوفی با بیان این مطلب افزود: چرا نباید تیم پاس در لیگ برتر بماند؟! ما حتما در لیگ برتر می مانیم. جذابیت فوتبال به همین غیرقابل پیش بینی بودن آن است و اینکه نتایج تا دقیقه90 مشخص نیست. فصل گذشته شاهین بوشهر تا یک هفته مانده به پایان لیگ در خطر سقوط بود اما در لیگ برتر ماند و در عین حال مقاومت سپاسی حذف شد، تیمی که در نیم فصل یکی از رده‌های بالای جدول را در اختیار داشت.

سرپرست باشگاه پاس همدان خاطرنشان کرد: من می دانم باشگاه چه مشکلاتی دارد. اگر بگویم از اوضاع و احوال تیم پاس بی خبرم، درست و منطقی نیست. ما آمده‌ایم که تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم و وظیفه همه ماست که شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم که پاس در لیگ برتر بماند.

وی با یادآوری اینکه "ملاحی برای باشگاه پاس زحمات زیادی را متحمل شده و قطعا او نمی خواسته تیم به این شرایط دچار شود"، افزود: من همچنان رئیس هیئت فوتبال استان همدان هستم. اینکه به عنوان سرپرست باشگاه پاس انتخاب شدم به این خاطر است که در هیئت فوتبال مشغله دارم.

تیم فوتبال پاس همدان در جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 21 امتیاز رتبه نازل هفدهم را در اختیار دارد.