جمع آوری 13 هزار جلد کتب علوم قرآنی در مهدقرآن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم وظیفه‌شعاع ظهر دوشنبه در نخستین نشست هماهنگی موضوعات قرآنی با بیان اینکه مهد قرآن از سال 72 فعالیت‌های خود را در سطح شهر تبریز آغاز کرده است، اظهار داشت: مهد قرآن و عترت دامنه فعالیت‌های خود را از سطح شهر تبریز به تدریج به دامنه کشوری گسترده است.

مسئول مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی افزود: فعالیت‌های این مرکز عمدتاً در دو محور قرآن و عترت بوده است و توجه به فعالیت‌های قرآنی در زمینه حفط، ‌قرائت، تفسیر و مفاهیم صورت گرفته است.

وی گفت: بحث تدبر در قرآن برای نخستین بار در سال 82 مصوب شد و با حضور علمای برجسته کشوری نظام‌نامه‌ای در این راستا تصویب شد که فعالیت‌های تدبر موضوعات گسترده‌ای برای فعالیت دارد و بسترهای آموزشی و تحقیقی فراهم شده است.

وظیفه‌شعاع تاکید کرد: از سال 85 بحث سیره ائمه معصومین با نگاه تدبری آغاز شده و در دو محور امام‌شناسی و حدیث‌شناسی فعالیت می‌شود.

وی از اجرای طرح حکمت در مهد قرآن و عترت استان خبر داد و گفت: این طرح با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و با هدف تعمق‌بخشی به فعالیت‌های قرآنی انجام می‌شود.

مسئول مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی گفت: 55 دوره تربیت مربی در مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی با هدف تربیت نیروی متخصص در زمینه قرآن برگزار شده و پنجاه و ششمین دوره نیز در حال برگزاری است.

مسئول مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی، از فعالیت 17 مرکز پیش دبستانی در مهد قرآن استان خبر داد و گفت: 10 مرکز پیش دبستانی در تبریز و هفت مرکز در شهرستان‌ها فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: نظام آموزشی کشور از مبحث مراکز پیش دبستانی غفلت کرده و این غفلت نظام آموزشی کشور را آسیب‌پذیر کرده است.

مسئول مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی افزود: مراکز پیش دبستانی به سمت پوچ‌گرایی در حرکت هستند و مهد قرآن استان با راه‌اندازی مراکز پیش دبستانی قرآنی به مجموعه فرهنگی کشور خدمت کرده است.