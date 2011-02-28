20 علت سقوط هواپیماها/ دستیابی ایران به 18 فناوری در حوزه هوافضا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فتح الله امی، در نشست خبری افزود: ایران با دارا بودن 179 هواپیما جز 10 کشورهای حادثه خیز هوایی است از سوی دیگر به دلیل ایمنی پایین سفرهای هوایی مردم به سفر با خودروهای شخصی رو آورده اند که به دلیل ایمن نبودن جاده ها نیز سالانه 30 هزار نفر بر اثر حوادث جاده ای جان خود را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده 20 علت سقوط هواپیما مشخص شد، افزود: سه عامل آب و هوا، اشکال در سیستم و اشتباهات انسانی از عوامل مهم سقوط هواپیماها است که تحقیقات نشان داد ساختار نیروی انسانی و سیستم هواپیماها و همچنین تجهیزات فرودگاهی فرسوده و نامناسب است طبق استانداردها نباید از خلبان های بازنشسته پرنده های نظامی برای هواپیماهای عمومی استفاده کرد چراکه این افراد ضمن آنکه با سیستم هوایپمای عمومی آشنا نیستند، به دلیل سن بالا توانایی عکس العمل های سریع در زمانهای بحرانی را ندارند.



نایب رئیس انجمن هوافضای ایران نبودن نگاه کارشناسی در صنعت هوا و اشکال در آیین نامه ها را از دیگر عوامل سقوط هواپیماها ذکر کرد.



وی ادامه داد: 20 عامل سقوط هواپیما در روز چهارشنبه 11اسفندماه در دهمین همایش هوافضا با حضور مسئولان صنعت هوا مورد بررسی قرار می گیرد.



ایران به 18 فناوری در حوزه هوافضا دست یافت



امی با تاکید بر اینکه با پرتاب ماهواره امید، ایران به 18 فناوری در حوزه هوافضا دست یافت، خاطر نشان کرد: ایران با اجرای پروژه امید به فناوری تولید الکترونیک ماهواره، تولید فرستنده و گیرنده فضایی، فناوری QSM به عنوان حساس سازه ای در ماهواره، فناوری TVT به عنوان حساس طراحی حرارتی ماهواره، تست هالی محیطی فضایی به عنوان بالاترین رده کیفی قطعات، فناوری به کارگیری GPS فضایی به خصوص در ماهواره های بدون پایداری و فناوری رنجینگ ( Ranging) دست یافت.



وی افزود: همچنین ایران به فناوری شبیه سازی پرواز ماهواره، مهندسی سامانه فضایی بومی، فناوری اثبات وجود ماهواره در مدار، فناوری تعیین دوره تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت بالا، فناوری ارتباط تله متری و تله کامند با ماهواره، فناوری نرم افزارهای گزارش گیری برای تحلیل اطلاعات تله متری، فناوری ماهواره بر چند مرحله ای با سیستم تزریق ماهواره در مدار هدف، فناوری کنترل بردار تراست (TVC) فناوری پیچ های انفجاری برای جدایی مراحل مختلف ماهواره، فناوری طراحی و ساخت سکوهای ثابت و متحرک فضایی و فناوری ایستگاه های ثابت و متحرک گیرنده و فرستنده در زمین برای ارتباطات فضایی دست یافته است.



وی همچنین از طراحی و ساخت کپسول زیستی برای ارسال موجود زنده به فضا خبر داد و یاداور شد: طراحی این کپسول در مراحل تست آزمایشگاهی است و قرار است موجود زنده که احتمالا میمون است، به فضا پرتاب شود.



زمان برگزاری دهمین دوره همایش هوافضا



دبیر همایش هوافضا با اشاره به تعداد مقالات ارائه شده در حوزه های آیرودینامیک، مکانیک پرواز، پیشرانش، سازه های هوافضایی، طراحی سامانه های هوافضایی، علوم و فناوری فضایی و حوزه مدیریت صنایع هوافضایی، در همایش هوا و فضا اظهار داشت: با ارسال ماهواره امید با موشک سفیر 1A در روز 14 بهمن سال 87، ایران جز 9 کشور صاحب فناوریهای فضایی شد از این رو در این دوره از همایش دو موضوع جدید مدیریت صنایع هوافضا و علوم و فناوری فضایی را وارد کردیم.



عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به زمان برگزاری این همایش اشاره کرد و یاداور شد: این همایش در روز سه شنبه 10 اسفندماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.



وی تقدیر از دو پیشکسوت حوزه هوافضا، پایان نامه های برتر در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و برگزار نمایشگاهی از دستاوردهای محققان در این حوزه را از برنامه های دیگر این همایش نام برد.