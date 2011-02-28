تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس ابتدایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در حاشیه همایش تجلیل از مربیان تربیتی و پرورشی مدارس شهرستانهای استان تهران در تالار وزارت کشور افزود: در صورت تایید، امضا و ابلاغ رئیس جمهور، این طرح از ابتدای سال آینده در مدارس دوره ابتدایی به اجرا در می آید.

حاجی بابایی اظهارداشت: اجرای این طرح از مهر ماه امسال در مدارس ابتدایی روستایی به اجرا در آمد که در صورت تایید و ابلاغ آن از سوی رییس جمهوری، از ابتدای سال آینده در مدارس شهرهای کشور نیز اجرایی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به رقم بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال آینده اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1390 ، 11 میلیارد ریال به بخش مدرسه سازی اختصاص یافته که در مقایسه با بودجه امسال حدود دو برابر افزایش دارد.

وی در جمع مربیان امور تربیتی و پرورشی شهرستانهای استان تهران در همایش بهار تربیت در طراوت تحول بنیادین، افزود: بودجه امسال بخش مدرسه سازی کشور حدود شش هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.

حاجی بابایی در ادامه گفت: نقشه راه و سند جامع علمی کشور با سرعت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است و با برگزاری جلسات هفتگی این سند تا پایان سال جاری به تصویب خواهد رسید.