بازدید 3 دانشگاه خارجی و سفیر ونزوئلا از دو دانشکده دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعیدرضا عاملی-رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در دیدار با هیئت افغانی بیان کرد: برای ما در دانشکده مطالعات جهان که مبنای آن شناخت کشورهای جهان است دو چیز مهم است. نخست شناخت کشورهایی که سیاست هایشان به نوعی برای جمهوری اسلامی تهدید محسوب می شود و دوم کشورهایی که به لحاظ فرهنگ و آداب و زبان و غیره برای ایران مهم هستند.کشور افغانستان در دسته دوم قرار دارد.

همچنین در بازدید هیئت ترکیه ای از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دو طرف بر راه اندازی رشته های ایران شناسی و ترکیه شناسی تاکید کردند. در این راستا قرار شد دو دانشجو از ترکیه بتوانند با استفاده از بورس دانشگاه تهران در رشته ایران شناسی دانشگاه تهران تحصیل کنند و یکی از دانشگاه های ترکیه هم دو نفر از دانشجویان ایرانی را در رشته ترکیه شناسی بورس کند.



در بازدیدی دیگر نیز دکتر سلیمان - استاد جامعه شناسی تاریخ دانشگاه لبنان، دکتر محمد مصطفی حابس- نماینده سابق مجلس الجزایر و رئیس موسسه مردم نهاد حقوق بشر در ژنو طی روزهای گذشته از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به عمل آوردند.

در بازدیدی دیگر از دانشگاه تهران، داوید نیه وسک کارا بایو- سفیر ونزوئلا در ایران از دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی این دانشگاه بازدید کرد. در این بازدید، سفیر ونزوئلا در خصوص ارتباط تاریخی و فرهنگی انقلاب 1998 و استقلال کشور ونزوئلا و آمریکای جنوبی در سال 1918 سخنرانی کرد.



علوی- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانهای دانشگاه تهران در این بازدید با بیان اینکه رشته زبان و ادبیات اسپانیایی نسبت به دیگر رشته ها در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی متقاضیان و علاقه مندان بیشتری دارد، از کشور ونزوئلا و دیگر کشور های اسپانیایی زبان خواست که در اعزام استاد زبان اسپانیایی همکاری دوجانبه و مضاعفی را با دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران داشته باشند.