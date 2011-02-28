توزیع اولین کتاب بین الملل اقتصاد ایران در 120 کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در مراسم رونمایی از اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران گفت: ‌کتاب بین المللی اقتصاد ایران در 87 هزار نسخه منتشر و به 120 کشور جهان به طور همزمان توزیع خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: 31 درصد نسخه های این کتاب در اروپا، 26 درصد در آمریکای شمالی، 21 درصد در خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیح فارس، 12 درصد در آسیا، 6 درصد در آفریقا و 4 درصد هم در سایر نقاط جهان توزیع خواهد شد.

وی هدف از تهیه و انتشار کتاب بین المللی اقتصاد ایران را جذب منابع مالی بین المللی برای رسیدن به اهداف کمی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران به سرمایه گذاران خارجی، حضور در بازارهای رقابتی تبلیغاتی بین المللی، مقابله با پروژه ایران هراسی در رسانه های غربی و تصویرسازی صحیح از ایران در رسانه های بین المللی اعلام کرد.

علیشیری با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا گزارش اقتصاد سالانه خود را با همکاری موسسات بین المللی رتبه بندی و سنجش اعتبار منتشر می کنند، افزود: اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران با همکاری موسسه انتشاراتی TBY که برای کشورهایی نظیر انگلستان، قزاقستان، ‌آذربایجان و ترکیه گزارش هایی را تهیه کرده گردآوری شده است.

وی مصاحبه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، ‌سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ ‌محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، معاونین وزرا، ‌مدیران عامل 9 بانک، ‌مدیران تخصصی کشور در حوزه های اقتصادی‌، بیمه، ‌بورس، ‌نفت، ‌گاز، ‌کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت و معدن،‌ خودرو سازی، ‌انرژی، بهداشت و درمان و 150 مدیر بخش خصوصی را از محتویات این گزارش اعلام کرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: حوزه دیپلماسی و سیاست،‌ اقتصاد، ‌مالی، انرژی، ‌صنعت و معدن، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، ‌مسکن و ساختمان، ‌کشاورزی‌، بهداشت و آموزش، ‌گردشگری و راهنمای ارتباط با شرکتها و سازمانها از دیگر موضوعات گزارش بین المللی اقتصاد ایران است.