محوطه تاریخی طاقبستان تا قبل از ایام تعطیلات نوروز باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سعید امیری در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی کرمانشاه که در فرمانداری برگزار شد، بحث بهداشت محوطه طاقبستان را یکی از ضروری ترین اقدامات برشمرد و اظهار داشت: این مکان به لحاظ اهمیتی که در جذب گردشگر دارد باید مورد نظارت و بررسی دقیق قرار داشته باشد و نواقص موجود در آن تا قبل از فرا رسیدن ایام نوروز مرتفع شود.

وی با بیان اینکه محوطه طاق بستان هم اکنون از وضعیت چندان مطلوبی به واسطه بهداشت نه چندان مطلوب و وجود مغازه های غیربهداشتی و عرضه مستقیم قلیان برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته و تعطیلات نوروز شاهد بروز برخی مشکلات در این رابطه برای مسافران نوروزی بوده ایم که امسال باید حتما به این مسایل توجه شود.

امیری با انتقاد از وجود برخی رستورانها و مغازه های فاقد پروانه بهداشت در طاقبستان کرمانشاه، اظهار داشت: در این گونه اماکن به هیچ عنوان شاهد وضعیت بهداشتی مطلوبی نیستیم و همین امر نیز ممکن است برای مسافران نوروزی مشکلات عدیده ای را بوجود آورد که باید نسبت به حل این مسئله نیز اقدامات اساسی صورت گیرد.

وجود مکانهای عرضه کننده قلیان یکی از معضلات اساسی طاقبستان است

وی در ادامه وجود مکانهای عرضه کننده دخانیات و بخصوص قلیان را یکی دیگر از معضلات اساسی طاقبستان عنوان و تصریح کرد: وجود این اماکن مطمئناً چهره زشتی را به این مکان تفریحی و پربازدید داده و شاید باعث ایجاد برخی نا امنی ها برای خانواده ها و گردشگران نوروزی نیز شود.

معاون سیاسی اجتمایی فرمانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر ساله و در ایام نوروز این استان میزبان مهمانان نوروزی بسیاری است، بر حفظ حرمت آنان و فراهم شدن تمامی امکانات برای رضایت این افراد تاکید کرد.

امیری یادآور شد: تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهیم که مهمانان نوروزی کرمانشاه دچار مشکل شده و خاطره ای بد از این استان در ذهن آن ها نقش ببندد، به همین خاطر از هم اکنون باید به فکر فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای این افراد باشیم.

وی با بیان اینکه مسئله بهداشت و رعایت نکات بهداشتی توسط فروشگاهها، رستوران ها و اماکن تهیه و پخش مواد غذایی باید حتما در دستور کار آنها قرار گیرد از برخورد جدی با متخلفان خبر داد.

950 مورد بازدید از عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر کرمانشاه انجام شده است

امیری در ادامه از 950 مورد بازدید از ابتدای سال جاری تاکنون از عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در جریان این بازدیدها 18 مکان متخلف که نسبت به رعایت نکات بهداشتی پس از تذکرات لازم بی توجه بوده اند تعطیل و در همین رابطه نیز 16 نفر به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز نیز در سه روز گذشته توسط کارشناسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 85 مورد از اماکن تهیه و پخش مواد غذایی بخصوص در محوطه طاقبستان بازدید به عمل آورده شد که در جریان این بازدیدها نیز 10 مرکز تهیه و توزیع کننده به خاطر عدم رعایت مسایل بهداشتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند و 12 نفر نیز به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

امیری در پایان از تشدید این نظارتها با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و حضور مسافران و گردشگران نوروزی در شهرستان کرمانشاه و مکان های پرتردد خبر داد.

در پایان این نشست، اعضاء کارگروه سلامت امنیت و بهداشت غذایی عازم طاقبستان شده تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت بهداشتی این مکان تفریحی و گردشگری قرار گیرند.