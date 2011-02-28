اعتراض دانشجویان به وزیر بهداشت/ انتقاد به تغییر طرح خدمات قانونی در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از دانشجویان اعتراض خود را در حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت بیان کردند.

این دانشجویان نسبت به دستور وزیر بهداشت که امروز در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص محدودیت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعتراض داشتند.

بر اساس اطلاعیه شماره 5 دفترچه کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی که امروز 9 اسفند در سایت مرکز سنجش درج شده، آمده است: "به اطلاع کلیه داوطلبان می رساند حسب دستور مقام عالی وزارت کلیه فارغ التحصیلان مندرج در بند ج-3 دفترچه ثبت نام ج ) فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان فقط به شرط ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته های مذکور"

در ادامه این اطلاعیه آمده است : "لازم به ذکر است فارغ التحصیلان قبل از تاریخ 1/7/86 رشته پرستاری دندانپزشکی مشمول خدمات اجباری نبوده، لذا می توانند همانند فارغ التحصیلان رشته های مندرج در بند " د " بدون محدودیت ، در آزمون شرکت کنند."

قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان از جمله شروط اختصاصی در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی است. بر اساس آن شرایط شرکت مشمولین این قانون در آزمون مذکور به این شرح است.بر اساس مندرجات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی :

رشته های مشمول قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان عبارتند از :

بند الف ) پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)، علوم آزمایشگاهی، مامایی، رشته های مختلف بهداشتی، تغذیه، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، روانشناسی بالینی، پرستاری دندانپزشکی، پزشکی هسته ای، فوریت های پزشکی، مهندسی پزشکی، پروتزهای دندانی، بهداشت دهان، رشته های مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی و خدمات اجتماعی و مددکاری، اقتصاد بهداشت، علوم و صنایع غذایی ، رادیوتراپی، تکنولوژی پزشکی، امور دارویی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی .

بند ب ) فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی به شرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان تا 31 شهریور سال 90

بند ج ) فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان فقط به شرط ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته های مذکور

بند د ) سایر رشته های مشمول قانون از نظر شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محدودیتی نخواهند داشت.

کلیه فارغ التحصیلان مندرج در بندهای الف؛ ب؛ ج که خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را انجام داده اند و یا از انجام آن معاف شده اند می توانند با ارائه مدرک مربوطه در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند. فارغ التحصیلانی که در حال انجام خدمات هستند چنانچه تا تاریخ 31 شهریور 90 خدمات مربوطه را به انجام برسانند می توانند در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.