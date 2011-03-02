المپیک و کمک به محیط زیست/ پلنگ ایرانی نماد بازیهای المپیک زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی 2014 از 7 تا 23 فوریه سال 2014 (18 بهمن تا 4 اسفند سال1392) در سوچی روسیه برگزار خواهد شد و سه نماد این رویداد مهم شنبه شب رونمایی شد. پلنگ، خرس قطبی و خرگوش. آنچه در این میان جالب است و البته برای ما ایرانی ها اهمیت فراوانی دارد، نماد پلنگ این بازی هاست که از ایران به روسیه انتقال داده شده است.

حیوانات از مدت‌های مدیدی است که به عنوان نماد مسابقات ورزشی به کار گرفته می شوند تا آنجا که در هر رویداد ورزشی، حیوانی که منحصر به آن کشور یا منطقه است به عنوان نماد معرفی می شود. پاندا به عنوان خرسی که تنها زیستگاه آن، چین است، در اکثر رویدادهای ورزشی این کشور به عنوان نماد به کار گرفته می شود و قطری ها در همین جام ملت های آسیای اخیر از اوریکس (نوعی بز) به عنوان نماد خود استفاده کردند.

روس ها و بویژه نخست وزیر این کشور، ولادیمیر پوتین، شخصا علاقمند بود که پلنگ به تنهایی به عنوان نماد این بازی ها انتخاب شود. وی که به شخصه در پس انتقال و به عبارت بهتر تعویض دو ماده پلنگ ایرانی با یک جفت ببر نر و ماده سیبری بود، در خصوص این گربه سان گفت: پلنگ نشان قدرت، سرعت و زیبایی است. پلنگ های روسی منقرض شده اند اما ما در نظر داریم آنها را بازیابی کنیم. یکی از اهداف المپیک کمک به محیط زیست است و از این حیث، این پلنگ می تواند نمادی برای برگزاری این بازی ها باشد.

ببر نر سیبری چندی قبل به دلیل بیماری "مشمشه" در باغ وحش تهران جان خود را از دست داد و این در حالی است که روس ها سخت در تلاشند تا دو ماده پلنگ ایرانی را با دو پلنگ نری که از ترکمنستان به کشورشان آورده اند، نسل این گربه سان زیبا را احیا کنند. بیماری ببر تلف شده در باغ وحش ارم، "مشمشه" تشخیص داده شده و علت آن را هم مرتبط با ورود سم داران قطری و عراقی به کشور دانسته اند.

انوشیروان محسنی، نماینده مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست، مسئولان باغ وحش ارم وسازمان دامپزشکی کشور مقصران مرگ گونه های در اسارت باغ وحش ارم هستند تاکید کرد: کارهای بدون مطالعه نتایج مشخصی مثل ماجرای مرگ ببر سیبری و شکست پروژه احیای ببر مازندران را به دنبال دارد. هیچ نظارتی بر ورود و خروج گونه ها در کشور صورت نمی گیرد و بیماری مشمشه نتیجه همین مسائل است که سازمان دامپزشکی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.

نمادهای المپیک زمستانی 2014 سوچی از طریق رای گیری پیامکی انتخاب شده اند. در این رای گیری، پلنگ با 28 درصد، خرس قطبی با 18 درصد و خرگوش با 16 درصد بالاتر از دیگر نمادهای المپیک زمستانی 2014 قرار گرفتند. "دمیتری چرنیشنکو"، مدیر برگزارکننده بازی های زمستانی 2014، در این خصوص اظهار داشت: این سه نماد به دلیل اینکه نسبت به سایر نمادها، رای بیشتری آوردند به عنوان نمادهای المپیک زمستانی سوچی انتخاب شده اند. این نمادها انتخاب تمام مردم کشور هستند و در تاریخ جنبش المپیک به یادگار باقی خواهند ماند. هرکدام از این نمادها معرف یکی از ویژگی های المپیک هستند: دوستی، احترام و تعهد به خوبی.