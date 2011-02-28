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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

قیام مردم لیبی/

داراییهای احتمالی قذافی در استرالیا توقیف می شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر خارجه استرالیا در پی شایعاتی مبنی بر میلیونها دلار دارایی معمر قذافی رهبر لیبی در استرالیا خبر از برپایی یک دادگاه تحقیق به منظور رسیدگی صحت و سقم این شنیده ها داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری استرالیا، کوین راد بعد از تصویب تحریمهای استرالیا علیه مقامات لیبی گفت: هرچند وجود چنین داراییهایی در استرالیا هنوز تایید نشده و ما فعلا در حال تحقیق و بررسی هستیم اما این اقدام به مقامات لیبی نشان خواهد داد که امروز چه در استرالیا چه در هر نقطه دیگری از جهان تمام داراییهای آنها در حال ضبط و توقیف است.

این تحریمها که22 نفر از جمله معمر قذافی، اعضای خانواده او و مقامات ارشد نظامی و امنیتی لیبی را در بر می گیرد هرگونه سفر یا عبور و مرور این افراد را در خاک استرالیا و انجام معاملات مالی آنها با اتباع استرالیا را ممنوع می کند.
 
در همین رابطه نخست وزیر استرالیا نیز طی اظهاراتی از سازمان ملل خواست اقدامات وسیعتر و تحریمهای شدیدتری را علیه معمر قذافی و نزدیکان او به کار گیرند.
 
در پی نا آرامیهای اخیر در لیبی که در اعتراض به چهار دهه حکومت معمر قذافی به وجود آمده بسیاری از کشورها از جمله استرالیا با محکوم کردن کشتار بیرحمانه مردم لیبی و تعطیلی سفارتهای این کشور از سازمان ملل نیز برای دخالت و فشار بر معمر قذافی برای واگذاری قدرت درخواست کمک کرده اند.
 
کد مطلب 1263639

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