سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به منظور آمادگی گردانهای عاشورا و الزهرا(س) و همچنین بالا بردن سطح توانمندیها و افزایش تجربه بکارگیری نیروهای توانمند بسیج در حال برگزاری است.
وی افزود: این رزمایش طی شش روز در سه مرحله در منطقه عمومی باغرود نیشابور اجرا می شود.
عنایت اضافه کرد: در این رزمایش مهارت و توانایی فرماندهان در سطوح مختلف در هدایت نیروها سنجیده میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور خاطرنشان کرد: فرماندهان در این رزمایش خلاقیت و نوآوری در سرعت عمل و تحرک را تجربه میکنند.
وی ادامه داد: مقابله با ناآرامیها، امداد و نجات کمین و ضد کمین از اهداف این رزمایش است.
