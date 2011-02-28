سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به ‌منظور آمادگی گردان‌های عاشورا و الزهرا(س) و همچنین بالا بردن سطح توانمندی‌ها و افزایش تجربه بکارگیری نیروهای توانمند بسیج در حال برگزاری است.

وی افزود: این رزمایش طی شش روز در سه مرحله در منطقه عمومی باغرود نیشابور اجرا می شود.

عنایت اضافه کرد: در این رزمایش مهارت و توانایی فرماندهان در سطوح مختلف در هدایت نیروها سنجیده می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور خاطرنشان کرد: فرماندهان در این رزمایش خلاقیت و نوآوری در سرعت ‌عمل و تحرک را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: مقابله با نا‌آرامی‌ها، امداد و نجات کمین و ضد کمین از اهداف این رزمایش است.