دلار در بازار آزاد 1140 تومان شد/ ربع سکه 106 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار از قیمت 440 هزار تومان تا 451 هزار تومان فروخته شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام تصویر امام(ره) امروز 392 هزار تومان، نیم سکه 196 هزار تومان و ربع سکه 106 هزار تومان اعلام شد.

قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی دیروز یکشنبه در بازار بین 440 هزار تومان تا 445 هزار تومان، هر قطعه سکه تصویر امام بین 181 هزار تومان تا 383 هزار تومان، نیم سکه 191 هزار تومان و ربع سکه 99 هزار و 500 تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار 39 هزار و 850 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1409 دلار است.

نرخ فروش هر دلار به قیمت بازار آزاد 1140 تومان است، این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد دیروز بین 1100 تا 1115 تومان فروخته می شود. نرخ فروش هر یورو هم امروز در بازار آزاد 1560 تومان است، در حالی که دیروز قیمت آن در بازار آزاد 1525 بود.