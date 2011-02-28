۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

کاظم زاده مطرح کرد:

تعیین حداقل دستمزد 90 براساس منشور وزارت کار

مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار بهترین گزینه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را اجرای منشور کاری این وزارتخانه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظم زاده اجرای برنامه های منشور کاری وزارت کار را گزینه مناسبی برای تقویت دستمزدها دانست و گفت: در حوزه رفاه اجتماعی اجرای این منشور گزینه مناسبی برای تقویت دستمزدها است.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار، اظهار داشت: حفظ و صیانت از نیروی کار و رضایت مندی آنان از وظایف ذاتی وزارت کار است. یکی از ماموریت های این وزارتخانه سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای گسترش رفاه اجتماعی کارگران است.

کاظم زاده ضمن مهم خواندن برنامه های رفاهی کارگران، افزود: تمام اهتمام و تلاش مسئولان وزارت کار بر این است که با راهکارهای مناسب و منطقی نیازهای جامعه کارگری مرتفع شود.

وی با اشاره به جایگاه امور اجتماعی کارگران در نگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان، اضافه کرد: در جامعه کار و تولید طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که به نظر می رسد برنامه های منشور کاری وزارت کار برطرف کننده این نیازها باشد؛ لذا پررنگ تر شدن نقش امور اجتماعی کارگران و حرکت در ریل امور اجتماعی جزو اولویت های اصلی این وزارتخانه است.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: وزارت کار بر آن است که هزینه زندگی کارگران از طریقی که فشار مضاعفی بر واحدها و صنایع وارد نشود کاهش یابد.

کاظم زاده از برنامه تامین مسکن کارگران، توجه به ارتقای بهداشت و سلامت نیروی کار، گسترش بیمه های تکمیلی درمان و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری به عنوان مولفه های مهم برای کاهش هزینه های زندگی کارگران نام برد و از شرکای اجتماعی دعوت کرد در راستای اهداف همایش ملی کار شایسته، برای تحقق برنامه های رفاهی کارگران با معاونت اجتماعی و فرهنگی مشارکت نمایند.

