تعیین حداقل دستمزد 90 براساس منشور وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظم زاده اجرای برنامه های منشور کاری وزارت کار را گزینه مناسبی برای تقویت دستمزدها دانست و گفت: در حوزه رفاه اجتماعی اجرای این منشور گزینه مناسبی برای تقویت دستمزدها است.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار، اظهار داشت: حفظ و صیانت از نیروی کار و رضایت مندی آنان از وظایف ذاتی وزارت کار است. یکی از ماموریت های این وزارتخانه سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای گسترش رفاه اجتماعی کارگران است.

کاظم زاده ضمن مهم خواندن برنامه های رفاهی کارگران، افزود: تمام اهتمام و تلاش مسئولان وزارت کار بر این است که با راهکارهای مناسب و منطقی نیازهای جامعه کارگری مرتفع شود.

وی با اشاره به جایگاه امور اجتماعی کارگران در نگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان، اضافه کرد: در جامعه کار و تولید طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که به نظر می رسد برنامه های منشور کاری وزارت کار برطرف کننده این نیازها باشد؛ لذا پررنگ تر شدن نقش امور اجتماعی کارگران و حرکت در ریل امور اجتماعی جزو اولویت های اصلی این وزارتخانه است.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: وزارت کار بر آن است که هزینه زندگی کارگران از طریقی که فشار مضاعفی بر واحدها و صنایع وارد نشود کاهش یابد.

کاظم زاده از برنامه تامین مسکن کارگران، توجه به ارتقای بهداشت و سلامت نیروی کار، گسترش بیمه های تکمیلی درمان و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری به عنوان مولفه های مهم برای کاهش هزینه های زندگی کارگران نام برد و از شرکای اجتماعی دعوت کرد در راستای اهداف همایش ملی کار شایسته، برای تحقق برنامه های رفاهی کارگران با معاونت اجتماعی و فرهنگی مشارکت نمایند.