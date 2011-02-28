آبنمای صخره ای درورودی مترو صادقیه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آدینه ،معاون امورشهری وفضای سبز شهرداری منطقه 5 با بیان این مطلب گفت: درراستای اجرای طرح استقبال ازبهار برنامه های گسترده ای درزیباسازی منظر شهری وحذف اغتشاشات بصری پیش بینی واجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه خیابان ولیعصر (عج) به عنوان محله پایلوت درطرح استقبال ازبهار انتخاب شده است افزود: با توجه به نقش کلیدی واتصال خیابان ولیعصر (عج) بین بلوار فردوس ومتروصادقیه وحجم تردد دراین خیابان طرح های زیباسازی در قالب نقاشی دیواری واحداث آبنما پیش بینی واجرا می شود.

وی افزود: با توجه به نقش آبنما در زیبایی وتلطیف فضای شهری وایجاد چشم انداز مناسب وزیبابرای عابران پیاده عملیات احداث آبنما دردرب ورودی ایستگاه متروصادقیه آغاز شد.

آدینه ادامه داد: این آبنما با بهره گیری از طرح طبیعت به صورت صخره ای احداث می شود وبه منظور کاهش هزینه وصرفه جویی درمصرف انرژی درآبشار ونورپردازی استفاده ازسیستم هوشمند اتوماتیک در دستور کار قرار دارد.



