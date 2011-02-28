هجمه زمینهای کشاورزی به تالابها/ گونه ای که در هفت سین جان می دهد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، طبیعت لرستان مملو از چالشهایی است که روند حیات این نعمت خدادادی را به مخاطره انداخته اند. چالشهایی از تعرض زمین های کشاورزی به تالابهای نیمه جان لرستان تا گونه هایی که یا به ضرب گلوله شکارچیان و یا در کنار سفره هفت سین به راحتی جان می دهند!

مرگ پلنگ زاگرس، سمندر لرستانی، خرس قهوه ای، پرندگان شکاری و سنجابهای بازیگوش جنگلهای بلوط هر کدام نمونه ای از اجحافی است که در حق طبیعت لرستان می شود و به نظر می رسد وضعیت تجهیزات و امکانات محیط زیست استان لرستان یارای مقابله با این هجمه را نداشته باشد.

این در حالیست که ضعف در حفاظت و حراست از این میراث طبیعی موجب شده است که برخی از این گونه ها مانند پلنگ زاگرس در معرض انقراض قرار گیرند و ذکر این نکته تاسف بار است که بگوییم سالهاست به جز پلنگ های شکار شده و به قتل رسیده در خاک لرستان هیچ پلنگی مشاهده نشده است.

از سوی دیگر برخی گونه های اندمیک استان لرستان نظیر سمندر لرستانی با شهرت جهانی به راحتی توسط سودجویان مورد قاچاق قرار می گیرد و برای فروش در آکواریم ها و استفاده در سفرهای هفت سین به راحتی در دسترس قرار دارد.

سمندر لرستانی

سمندر کوهستانی لرستان نام گونه ای است بسیار زیبا که با طول 14 سانتی متر در نزدیکی شهبازان لرستان زیست می کند.سمندری که بر پشت خود خالها یا نوارهای زرد یا نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه ای دارد که شاید بتوان گفت زیبایی بیش از حد این موجود موجب مظلوم واقع شدن آن شده است.

برای تهیه سمندر لرستانی به عنوان تنها گونه اندمیک استان لرستان نیاز به رفتن حتی به زیستگاه این گونه نیست چرا که با یک سر زدن به آکواریم های سطح شهر و مغازه های فروش ماهیان تزئینی و سفارش دادن سمندر خیالتان راحت باشد که ظرف کمتر از یک هفته به سمندر خوش خط و خال لرستان دست خواهید یافت.

این روایت از قاچاق سمندر لرستان در حالیست که با تازگی زیستگاه جدیدی از این گونه منحصر به فرد و نایاب کشف شده است که امید می رود در سفر سوم هیئت دولت با عنایت ویژه معاون رئیس جمهوری این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب و تجهیزات و نیروی مورد نیاز برای حفاظت از این گونه تامین شود.

چالش دیگری که طبیعت استان لرستان را در طول سالهای اخیر درگیر کرده است هجمه زمین های کشاورزی به تالابهای استان لرستان است تا این هجوم مرگ تالابهای گری بلمک به عنوان بزرگترین تالاب این استان را رقم بزند.

این در حالیست که دیگر تالابهای 11 گانه شهرستان پلدختر و تالاب بیشه دالان بروجرد نیز با وضعیتی مشابه و اسفناک مواجه هستند.

تالابهای پلدختر

تالاب های استان لرستان با حدود ۲۳۵۴ هکتار مکان و زیستگاه مناسبی برای زیست انواع پرندگان بومی و مهاجر و همین طور انواع آبزی است. بیشترین و مهم ترین تالابهای استان در شهرستان پلدخترواقع شده است.

این شهر دارای تالابهای فصلی و دائمی هم چون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب "گری بلمک" با 500 هکتار وسعت بزرگترین آنهاست.

این در حالیست که تعرض به تالابهای استان به عنوان ظرفیتی منحصر به فرد برای توسعه صنعت توریسم و طبیعت گردی در حالی به وقوع می پیوندد که همچنان تالابهای لرستان در انتظار تبدیل به منطقه حفاظت شده به سر می برند که امید می رود در سفر دور سوم هیئت دولت این نقیصه نیز برطرف شود تا شاهد احیا تالابهای لرستان به عنوان محیطی برای پذیرش انواع پرندگان مهاجر باشیم.

علاوه بر این شاید مضاعف بر چالشهای یاد شده مهم ترین معضلی که در سالهای اخیر گریبان مردم لرستان را گرفته و از آن بتوان به عنوان بزرگترین چالش محیط انسانی استان یاد کرد پدیده ریزگردهای عربی است که تاکنون خسارات زیادی در بخش های کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی، زنبورداری و ...به این استان وارد کرده است.

هر چند به نظر می رسد منتظر بودن برای حل قطعی این معضل نیازمند خوش بینی زیادیست ولی امید می رود حداقل در سفر سوم هیئت دولت بسته های حمایتی به منظور پیشتبانی از بخش های آسیب دیده در پی وقوع این پدیده در نظر گرفته شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای دور سوم سفر هرئت دولت به لرستان در حوزه محیط زیست 16 بند مصوبه پیشنهاد شده که عمده آنها به تصویب رسیده است.

شکار پلنگ در لرستان

محمد حسین بازگیر ارتقا سطح حفاظت زیستگاه سمندر لرستانی را از جمله این پیشنهادات دانست و بیان داشت: قاچاق بی رویه این گونه اندمیک لرستان باعث شده است که این گونه بی نظیر به شدت در معرض انقراض قرار بگیرد.

وی همچنین تبدیل تالابهای لرستان به منطقه حفاظت شده را از دیگر پیشنهادات مطرح شده برای سفر سوم دولت عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر حریم تالابهای این استان بالغ بر 15 هزار هکتار است که در صورت تبدیل به منطقه حفاظت شده برخی مشکلات این تالابها از جمله تعرض زمینهای کشاورزی مرتفع خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ایجاد سایت گوزن زرد را از دیگر پیشنهادات سفر سوم برشمرد و گفت: با ایجاد این سایت در منطقه کلدر زمینه بازگشت دوباره این گونه منحصر به فرد به سرزمین آبا و اجدادی اش فراهم خواهد شد.

بازگیر همچنین تعیین وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی این اداره کل را از دیگر پیشنهادات دانست و بیان داشت: تامین اعتبار 200 میلیون تومانی به منظور اطلاع رسانی و فرهنگی سازی زیست محیطی در استان از دیگر پیشنهادات سفر سوم دولت است.

وی ایجاد مرکز تحقیقات زیست محیطی، احداث موزه حیات وحش، راه اندازی آزمایشگاههای مرتبط و تامین اعتبار به منظور ارتقا تجهیزات حفاظتی را دیگر پیشنهادات این حوزه برای سفر سوم دولت برشمرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان همچنین با اشاره به تحقق 100 درصدی مصوبات سفر دوم هیئت دولت در حوزه محیط زیست، خاطر نشان کرد: در دور اول و دوم سفر مصوبات چندان خوبی در حوزه محیط زیست نداشتیم که امید می رود این امر در سفر سوم جبران شود.

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گزارش: صدیقه حسینی