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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

660 کلاس درس برای اسکان مسافران در گرگان مهیا شد

660 کلاس درس برای اسکان مسافران در گرگان مهیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری گرگان گفت: 660 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی شهرستان در نظر گرفته شده است.


به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد توشنی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مسئولان کمیته های ده گانه ستاد تسهیلات سفر شهرستان افزود: از این تعداد 23 مدرسه با ظرفیت 230 کلاس به صورت ویژه است.


وی اظهار داشت: همچنین 28 مدرسه با 280 کلاس درس بصورت مجهز نیز برای اسکان مسافران نورزی شهرستان در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، 15 مدرسه با ظرفیت 150 کلاس به صورت عادی با تعداد چند سالن تربیت بدنی و مساجد آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.
 
به گفته توشنی، کمیته خدمات مسافرتی اعلام کرد با 357 دستگاه اتوبوس و هزار و 328 دستگاه مینی بوس و 423 دستگاه سواری در استان آمادگی حمل مسافران را دارند
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سالانه مسافران زیادی برای بهره مندی از جاذبه های گلستان به مناطق مختلف این استان از جمله گرگان سفر می کنند.
کد مطلب 1263655

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