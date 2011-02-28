حضور ناوهای ارتش ایران در دریای مدیترانه اسرائیل را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش و هیئت همراه در ادامه مأموریت خود در کشور سوریه با جانشین فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و همچنین رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها دریادار دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ضمن تقدیر از استقبال گرم و همکاریهای بسیار خوب مسئولان کشور سوریه طی سخنانی به لزوم توسعه روابط ایران و سوریه اشاره کرد.

وی اظهار داشت: به رغم تمام تلاشها و تحریم­های دشمن در راستای بلوکه کردن اموال و سرمایه ایران و تضعیف و شکست انقلاب اسلامی با خوداتکایی همه تحریم ها را به فرصت تبدیل و در زمینه های مختلف جایگاه خوبی را کسب کردیم و به خودکفایی رسیدیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این مطلب که قدرتمند شدن در گرو کسب علم و دانش است گفت: در حال حاضر شاهد رشد و شکوفایی جمهوری اسلامی ایران در تمامی ابعاد بویژه در زمینه های علمی، فضایی، نظامی و پزشکی هستیم و جوانان ایرانی در تمامی دنیا می درخشند که این نشان از درک خوب آزادی و استقلال است. سیاری با اشاره به ترور دانشمند هسته ای ایران در سال گذشته تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل چشم دیدن ارتقای دانش و فناوری کشورهای دیگر را ندارند و این نمونه ای از جنایات این دشمنان است.

وی افزود: دشمنان اسلام، اسرائیل که خود تروریسم جهانی است را رها کرده اند و با ابزار جنگ نرم و عملیات روانی و به پشتیبانی تروریسم درصدد ایجاد اختلاف بین کشورهای دوست و از بین بردن اتحاد آنان هستند.

دریادار سیاری خاطرنشان ساخت: در پی حرکت جدید نیروی دریایی ارتش در خصوص اعزام ناوگروه به دریای مدیترانه و به دنبال آن اعزام هیئت نظامی این نیرو به کشور سوریه تهدیدات دشمنان بویژه اسرائیل شروع شد اما ایران بواسطه همکاری مشروع کشور دوست و برادر سوریه و بی توجهی به تهدیدات دشمنان عمل کرد.

وی در ادامه گفت: همکاریهای ایران و سوریه نشانه ی عمق روابط حسنه این دو کشور است و امیدوارم با تصویب تفاهم نامه و ایجاد ارتباط دریایی این روابط را توسعه دهیم و با تداوم آن نیاز به بیگانگان قطع شود.

سیاری ضمن دعوت از فرماندهان نظامی سوری به منظور بازدید از توانمندیهای علمی، تجهیزاتی و سازه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به تبیین مفاد تفاهم نامه پرداخت و خواستار تسریع در تصویب و اجرای آن در آینده نزدیک شد.

وی در پایان ابراز داشت : قطعاً روابط حسنه فی مابین کشورهای دوست و برادر ایران و سوریه بخصوص استفاده از تجارب همدیگر موجب اقتدار بیشتر دو کشور بویژه در بحث دریا خواهد شد .

در ادامه سپهبد علی حدید محمود جانشین فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع سوریه با تاکید بر حائز اهمیت بودن حرکت نیروی دریایی ارتش و حضور ناو گروه این نیرو در کشور سوریه اذعان داشت : حضور ناوهای ارتش ایران در دریای مدیترانه برای نخستین بار پس از 32 سال از تاریخ انقلاب حرکتی بزرگ است .

وی گفت : بیش از همه عکس العمل اسرائیل جالب توجه است که با این حرکت شما فلج شده و بسیار نگران است؛ ما هیچ اهمیتی به این نگرانی نخواهیم داد و همین عمل بیشتر آنها را ناراحت می کند .

سپهبد حدید محمود خاطرنشان ساخت: دو کشور دوست ایران و سوریه مفید است در زمینه های بیشتری همکاری داشته باشند بویژه همکاری دریایی که پس از انجام بررسی و کارشناسی های لازم در آینده نزدیک این امر محقق خواهد شد.

بر اساس این گزارش سپهبد داود راجهه رئیس ستاد ارتش سوریه نیز طی سخنانی ورود ناوگروه نیروی دریایی ارتش به بندر لاذقیه را موجب ارتقاء روحیه این کشور دانست و گفت: اقدامات دو کشور ایران و سوریه در برابر دشمنان مشترک در یک راستا بوده و این ایجاب می کند روابط­مان را تعمیق دهیم.

رئیس ستاد ارتش سوریه تصریح کرد: روابط ما با کشور ایران در اولویت آنان است در مقابل آرزوهای دشمن در منطقه قرار خواهیم گرفت.

شایان ذکر است، هیئت اعزامی ایران به کشور سوریه در ادامه پس از حضور در سفارت ایران در سوریه با آیات عظام حسینی، نماینده ولی فقیه در این کشور و واحدی دیدار کردند.