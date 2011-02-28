عرضه اولین محموله نفتی به بورس کالا/ آغاز شمارش معکوس برای عرضه نفت کوره

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور مجوزی با عرضه یکهزار تن گوگرد کلوخه پالایشگاهی به بورس کالا موافقت کرده است.

بر این اساس امروز نهم اسفند ماه اولین محموله گوگرد کلوخه پالایشگاه نفت اصفهان با هدف افزایش شفافیت در عرضه فرآورده های نفتی، تسهیل و دسترسی آسان مشتریان و متقاضیان در بورس کالا عرضه شده است.

از سوی دیگر پیش بینی می شود به زودی علاوه بر وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر)، آیزوریسایکل، گوگرد کلوخه، به زودی عرضه تدریجی سایر فرآورده های نفتی با اولویت نفت کوره در بورس کالا آغاز شود.

این در حالی است که اخیرا با دستور رئیس جمهوری مقرر شده با آماده سازی بسترهای مالی و زیرساختی لازم بورس نفت ایران تا روز 12 فروردین ماه سال 1390 آغاز به کار کند.



محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت هم اخیرا با اشاره به اعلام آمادگی رسمی به وزارت اقتصاد برای عرضه نفت کوره در بورس، خواستار آماده شدن بسترهای لازم برای عرضه بورسی نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت اقتصاد شد و به مهر گفته است: وزارت نفت باید با مشارکت وزارت خارجه و بانک مرکزی در دو مرحله اقدام به راه اندازی بورس نفت کند.

وی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی بورس نفت ابتدا در مرحله اول باید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و در مرحله بعدی نفت خام در بورس عرضه شود، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به استثنای کودهای شیمیایی در بورس عرضه می شوند.

مسئولان سازمان بورس هم اعلام کرده اند: پس از معامله نفت کوره، نفت خام هم به صورت آزمایشی روی تابلوی معاملات بورس کالا خواهد رفت تا سرانجام پس از سه سال بورس نفت راه اندازی شود.



در حال حاضر مهمترین بحث هیئت مدیره بورس کالای ایران به عرضه نفت کوره در این شرکت اختصاص دارد که به زودی با موافقت کامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، این محصول نفتی روی تابلوی معاملات می رود.



به گزارش مهر، راه اندازی بورس نفت در سه فاز مجزا عملیاتی می شود که فاز اول آن، معاملات فرآورده های نفتی در تالار تهران بود که با معامله دو هزار تن محصول پلی‌اتیلن روز 28 بهمن سال 86 به طور رسمی آغاز شد.



فاز دوم این طرح نیز با راه اندازی رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی در جزیره کیش آبان ماه سال گذشته آغاز شد؛ اما راه اندازی بورس نفت در فاز سوم این طرح قرار دارد که با معامله نفت کوره و نفت خام این پروژه مهم تکمیل می‌شود.