نامزدهای جایزه ادبی "طهران" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد اسدی(کنگاور)، مریم ترنج (اصفهان)، علی سلیمانی(همدان)، لیلا شفیعی (تهران)، مهدی شهابی(تبریز)، مهدی رحیمی(دلیجان)، علیرضا رجبعلیزاده(کاشان)، رباب طاهری (آذرشهر) و حسنی محمد زاده(کاشان) شاعران راه یافته به مرحله نهایی در این دوره هستند.

برگزیدگان بخش ویژه با موضوع "امام" نیز همزمان با اعلام برگزیدگان جایز ادبی "طهران" در بهمن ماه اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در جایزه ادبی "طهران" می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 28 هرماه به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک info@tehranmah.ir ارسال کنند.

