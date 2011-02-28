تصویر 11 کاریکاتور؛ از بیمار روانی لیبی تا "برلوس" بی وفا!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین، مصر و تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

قذافی؛ بیمار روانی!

روزنامه الوطن قطر امروز "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی را یک بیمار روانی معرفی کرده است. بر این اساس، سازمان ملل متحد باید هر چه زودتر در راستای بهبود حال این بیمار روانی وارد عمل شود.

منطق دیکتاتور

روزنامه الاتحاد امارات امروز به درک و فهم پایین دیکتاتورهای جهان عرب توجه دارد که با کشتار ملت خود مقدمات زوال رژیمهایشان را به وجود می آورند.

راه خروج قذافی!

روزنامه الحیات امروز به این مسئله اشاره دارد که قذافی با جنایات اخیر خود راه فراری ندارد و در سردرگمی گرفتار شده است.

انقلاب علیه انقلاب!

روزنامه السفیر امروز به احتمال از دست رفتن دستاوردهای قیام ملتهای عربی با برخی اقدامات موازی توجه دارد.

قبرستان تاریخ؛ ملت به پا خاست

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به زندگی دوباره ملتهای عربی در ماههای اخیر با قیام علیه دیکتاتورهای زورگو و فاسد اشاره دارد.

تو هم پشت کردی به من برلوس!

روزنامه المستقبل لبنان در کاریکاتوری به پشت کردن اکثر دوستان پیشین قذافی به وی در پی تحولات اخیر توجه دارد. بر این اساس، دیکتاتور لیبی خطاب به برلوسکنی گفته است: تو هم پشت کردی به من برلوس!

قرصهای روانگردان!

روزنامه الوطن عربستان امروز به اظهارات اخیر قذافی که مرددم کشورش را مصرف کننده قرصهای روانگردان دانسته بود، اشاره دارد.

نگرانی غرب از اوضاع لبیی!

پایگاه خبری فلسطین الیوم نگاه ویژه غرب به منافع نفتی خود در لیبی را به چالش کشیده است. بر این اساس، سردمداران غربی هیچ توجهی به هزاران کشته شده لیبیایی در روزهای اخیر ندارند و در پی چاههای نفت لیبی هستند.

حمام خون!

روزنامه عکاظ عربستان به راه انداختن حمام خون در لیبی توسط معمر قذافی اشاره دارد که خود وی نیز در حال فرار از آن است.

دخالت خارجی در لیبی!

روزنامه الدستور اردن امروز دخالت نظامی کشورهای غربی در لیبی را که اخیرا زمزمه های آن مطرح شده است به نفع قذافی دانسته است.

بازیچه؛ بدون شرح



الشرق الاوسط