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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

طی حکمی از سوی شیرازی/

علی مودت مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران شد

علی مودت مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران شد

رئیس هیئت فوتبال استان تهران در حکمی علی مودت را به عنوان مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در این حکم علی مودت که از پیشکسوتان فوتبال و و رسانه های ورزش کشور است را به عنوان مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران منصوب کرد. مودت پیش از این و در سال های 77 و 84 مسولیت مدارس فوتبال تهران و یک بار هم مدیر مدارس باشگاه پاس را بر عهده داشته است.

وی همچنین عنوان مشاور فرهنگی ورزشی در تربیت بدنی شمالغرب و استان تهران، شهرداری تهران، فدراسیون ورزش های همگانی را در کارنامه خود دارد.

مدیر جدید کمیته مدارس استان تهران پس از انتصاب به این سمت گفت: تمام تلاش خود را با بهره‌گیری از کمک اهالی ورزش، پیشکسوتان و کارشناسان این رشته به کار خواهم گرفت تا با یاری خداوند نقشی در شکوفایی استعدادهای فوتبال کشور در مدارس فوتبال استان تهران داشته باشم.

وی افزود: همچنین سعی می کنیم فضای فرهنگی و اخلاقی فوتبال را نیز مبتنی بر اصول آن پیش برده و البته پشتیبانان بسیار خوبی را هم برای سایر رده های ملی فوتبال کشور بسازیم.

کد مطلب 1263663

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