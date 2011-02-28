علی مودت مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در این حکم علی مودت که از پیشکسوتان فوتبال و و رسانه های ورزش کشور است را به عنوان مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران منصوب کرد. مودت پیش از این و در سال های 77 و 84 مسولیت مدارس فوتبال تهران و یک بار هم مدیر مدارس باشگاه پاس را بر عهده داشته است.

وی همچنین عنوان مشاور فرهنگی ورزشی در تربیت بدنی شمالغرب و استان تهران، شهرداری تهران، فدراسیون ورزش های همگانی را در کارنامه خود دارد.

مدیر جدید کمیته مدارس استان تهران پس از انتصاب به این سمت گفت: تمام تلاش خود را با بهره‌گیری از کمک اهالی ورزش، پیشکسوتان و کارشناسان این رشته به کار خواهم گرفت تا با یاری خداوند نقشی در شکوفایی استعدادهای فوتبال کشور در مدارس فوتبال استان تهران داشته باشم.



وی افزود: همچنین سعی می کنیم فضای فرهنگی و اخلاقی فوتبال را نیز مبتنی بر اصول آن پیش برده و البته پشتیبانان بسیار خوبی را هم برای سایر رده های ملی فوتبال کشور بسازیم.