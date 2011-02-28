فدراسیون فوتبال به باشگاه سپاهان توپ نداده است!

مرتضی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان خبر فوق گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا توپ‌هایی که در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا‌ استفاده می‌شود را به فدراسیون‌هایی که نماینده‌ای در این رقابت‌ها دارند، را برای انجام تمرینات و برگزاری مسابقات این تیم‌ها تحویل می‌دهد.

وی اضافه کرد: آنطور که شنیده شده است AFC یک ماه و نیم پیش توپ‌های مسابقات 2011 لیگ قهرمانان آسیا را به فدراسیون فوتبال ارسال کرده است اما هنوز این توپ‌ها تاکنون در اختیار باشگاه سپاهان قرار نگرفته تا تیم سپاهان بدون برگزاری تمرینات با این توپ خود را برای دیدار با الهلال عربستان آماده کند.

مدیر رسانه‌ای باشگاه سپاهان اصفهان با بیان اینکه نمی‌داند این توپ‌ها در اختیار باشگاه‌هایی دیگر همچون ذوب‌آهن، پرسپولیس و استقلال قرار گرفته است، گفت: ما از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست داریم این توپ‌ها را در اختیار باشگاه قرار بدهد و امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر جنبه عملی پیدا کند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان سه‌شنبه دهم اسفندماه در نخستین دیدارش در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه بین المللی ملک فهد مهمان تیم الهلال عربستان است.