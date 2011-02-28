41 مصوبه دولت در بروجرد اجرا شد / مشکل همیشگی کمبود اعتبار!

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به این شهرستان، اظهار داشت: در دور اول سفر هیئت دولت به شهرستان بروجرد تعداد 55 مصوبه در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به میزان عملیاتی شدن مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به این شهرستان خاطر نشان کرد: از تعداد 55 مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به شهرستان بروجرد تعداد 45 مصوبه اجرایی شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج مصوبه سفر اول در حال اجرا است، عنوان کرد: از میان مصوبات سفر اول هیئت دولت به این شهرستان دو مصوبه در حال پیگیری و سه مصوبه هنور اجرایی نشده است.

16 مصوبه دولت در بروجرد اجرایی نشد

معیین با بیان اینکه همچنین در سفر دوم هیئت دولت به شهرستان بروجرد تعداد 92 مصوبه برای این شهرستان در نظر گرفته شد، بیان داشت: از این تعداد مصوبه تاکنون تعداد 41 مصوبه زمینه اجرایی پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرای 31 مصوبه سفر هیئت دولت به بروجرد در دست اجرا است، یادآور شد: در حال حاضر چهار مصوبه دیگر در حال پیگیری است و 16 مصوبه نیز هنوز زمینه اجرایی پیدا نکرده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد کمبود اعتبار را علت عدم اجرایی نشدن مصوبات سفر دوم هیئت دولت به این شهرستان دانست و خاطر نشان کرد: همچنین عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز از دیگر مشکلات موجود در عملیاتی نشدن مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این شهرستان است.

معین با اشاره به ایجاد بیش از چهار هزار و 496 فرصت شغلی در شهرستان بروجرد در سالجاری عنوان کرد: همچنین در سالجاری تعداد 147 فرصت شغلی در قالب 21 تعاونی ایجاد شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات خود اشتغالی توسط صندوق مهر امام رضا(ع) به 547 نفر در شهرستان بروجرد، بیان داشت: همچنین در سالجاری تعداد 224 پروژه عمرانی در قالب 68 طرح در این شهرستان به اتمام رسیده است.

عدم تحقق مصوبات مهم دولت در بروجرد

این سخنان معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم بروجرد از عدم تحقق مصوبات مهم سفر دوم دولت در بروجرد انتقاد کرده و گفته بود: در این حوزه همچنان کار انبوه و گسترده ای باقیمانده است.

علاء الدین بروجردی تصریح کرد: انتظار ما این است که شاهد یک سرعت و تلاش گسترده ای برای عملی شدن انبوه مصوبات دولت در لرستان باشیم.

وی یادآور شد: هنگامی که نگاه مردم و انتظار آنها نسبت به توسعه و تحول متفاوت با وضعیت کنونی است باید حق را به مردم داد و به طور قطع چنین انتظاری هم مسئولیت ما را سنگین می کند و هم باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید برای رفع مشکلات این شهرستان تلاش مضاعفی صورت گیرد، یادآور شد: شهرستان بروجرد برای تحول و توسعه تمام زیربناهای لازم را دارد.

بیکاری، بزرگترین مشکل مردم بروجرد است

دیگر نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه با اشاره به وضعیت اجرای مصوبات هیئت دولت در لرستان، گفت: هنوز بخشی از این مصوبات رنگ عملیاتی شدن به خود نگرفته است.

هادی مقدسی اظهار داشت: در حال حاضر ما مشکلات عمده ای در لرستان داریم که رتبه اول بیکاری یکی از بزرگترین آنها محسوب می شود.

وی با اشاره به معضلات مختلف اجتماعی در این استان، بیان داشت: برغم مصوبات خوبی که دولت در لرستان داشته است ولی هنوز هیچ کدام از این مصوبات نتوانسته است دردی از این استان درمان کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی در این زمینه، یادآور شد: باید طوری برنامه ریزی شود که در سفر سوم هیئت دولت به صورت عملیاتی و اجرایی حرفی برای گفتن داشته باشیم.