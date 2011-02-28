تغییر سیاست برخورد با سران فتنه/ قطع کامل ارتباطات و رفت و آمد آنها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طی چند ماه گذشته مطرح شده که عوامل فتنه مجرم هستند و باید با آنها برخورد شود اما علی رغم این تاکیدات هنوز هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته و شاهد اغتشاشات جدیدی از سوی آنها بوده ایم، آیا قوه قضائیه تصمیم ندارد با توجه به فتنه گری های اخیر سیاست خود را نسبت به آنها تغییر دهد، تصریح کرد: امروز جریان فتنه از این مرحله عبور کرده است، چرا که فتنه برای زمانی بود که همه قضایا مبهم بود و مرزها روشن و مشخص نبود ولی هم اکنون تحریکات بیگانگان از جمله غرب و آمریکا کاملا مشخص شده و ضد انقلاب به شکل عریان به میدان آمده و بنابراین از این پس سیاست برخورد با آنها متفاوت است.

وی افزود: البته با روشن شدن قضایا بسیاری از افراد از اقدامات ضد انقلابی این سران اعلام انزجار و حرکتهای آنها را محکوم کرده اند که کاملا به حق است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه درباره این افراد که هیچ جایگاهی در بین ملت ندارند و حتی ضد انقلاب نیز آنها را مسخره می کند اقدام کرده است و در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و تماسهای تلفنی و ... را محدود ساخته و این تنها قدم اول است و اگر لازم باشد اقدامات دیگری نیز در مورد آنها انجام می شود.

توضیح درباره پرونده سارا شورد

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا با وجود احضار سارا شورد تبعه آمریکایی به دادگاه، وی حضور پیدا نکرد، گفت: دادگاه این خانم برگزار شده اما همان طور که شما عنوان کرده اید وی حاضر نشد و به جای آن لایحه ای را فرستاده که دادگاه باید درباره کفایت آن تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: اما نظر شخص من این است که این لایحه بعید است که کافی باشد و در صورتی که دادگاه به عدم کفایت آن رای دهد باز هم این فرد احضار می شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد تصمیم جدیدی درباره وی گرفته می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا حصر خانگی و قطع ارتباط سران فتنه در راستای رسیدگی به پرونده آنها بوده و یا به دلیل خواست مردم این حصر خانگی صورت گرفته است گفت: پرونده این افراد از زمان اقداماتی که خلاف قانون انجام داده اند تشکیل شده ضمن اینکه افرادی در خارج از قوه قضائیه درخواست هایی برای برخورد با این افراد داشته اند.

تشدید برخورد با کار چاق کن ها در دستگاه قضا

وی در پاسخ به این سئوال که افرادی به عنوان کار چاق کن در دستگاه قضا وجود دارند و نحوه برخورد دستگاه قضا با این افراد چگونه است گفت: بله افرادی هستند که سعی می کند با جعل عنوان و سمت و یا از طریق برخی وانمود کنند که در این دستگاه نفوذ دارند که برخی از آنها دستگیر می شوند و با آنها برخوردهای لازم صورت می گیرد حتی یکی از این افراد دستخط من را نیز جعل کرده بود. به هر حال تلاش می کنیم کسانی که با عنوان جعلی در دستگاه قضا وجود دارند دستشان را قطع کنیم.

اژه ای ادامه داد: پیش از این نیز اقداماتی علیه این افراد که با عناوین دروغی مردم را گمراه می کردند انجام می شد اما دستگاه قضایی امروز برای برخورد جدی تر با این افراد مصمم است.