پیکر مرحوم امیری در رشت به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه نهم اسفندماه پیکر زنده‌یاد عباس امیری بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان تازه‌آباد رشت به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور استاندار گیلان، مدیر کل وزارت ارشاد گیلان، جمعی از مسئولین استانی و علاقمندان این هنرمند و مردم رشت برگزار شد. پیکر زنده‌یاد امیری از مقابل درب مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء تا قبرستان تازه‌آباد تشییع شد.

زنده‌یاد امیری بازی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی "یوسف پیامبر"، "جایی در دوردست"، "سفر به هیدالو"، "اثیری"، "قاعده بازی"،"مختارنامه" و... را در کارنامه دارد. زنده‌یاد عباس امیری هفتم اسفندماه در سانحه رانندگی در مسیر رشت‌ ـ فومن از دنیا رفت.