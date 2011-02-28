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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

پیکر مرحوم امیری در رشت به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم امیری در رشت به خاک سپرده شد

صبح امروز دوشنبه نهم اسفندماه پیکر مرحوم عباس امیری در شهر رشت تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه نهم اسفندماه پیکر زنده‌یاد عباس امیری بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان تازه‌آباد رشت به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور استاندار گیلان، مدیر کل وزارت ارشاد گیلان، جمعی از مسئولین استانی و علاقمندان این هنرمند و مردم رشت برگزار شد. پیکر زنده‌یاد امیری از مقابل درب مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء تا قبرستان تازه‌آباد تشییع شد. 

زنده‌یاد امیری بازی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی "یوسف پیامبر"، "جایی در دوردست"، "سفر به هیدالو"، "اثیری"، "قاعده بازی"،"مختارنامه" و... را در کارنامه دارد. زنده‌یاد عباس امیری هفتم اسفندماه در سانحه رانندگی در مسیر رشت‌ ـ فومن از دنیا رفت.

کد مطلب 1263668

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