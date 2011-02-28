تصاویری متفاوت از کناره گرفتن دیسکاوری در ایستگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، توجه بیشتر از حد معمول به روند پرتاب، کناره گرفتن و در ادامه راهپیمایی های فضایی که در این آخرین ماموریت دیسکاوری از سوی مرکز کنترل زمینی و ساکنان ایستگاه صورت گرفته و می گیرد بیانگر این نکته است که اعضای مرکز کنترل زمینی و ساکنان ایستگاه و شاتل همگی در تلاشند آخرین ماموریت دیسکاوری را به ماموریتی به یاد ماندنی تبدیل کنند.

طی آخرین ماموریت دیسکاوری دو راهپیمایی فضایی صورت خواهد گرفت که اولین آنها برای روز دوشنبه 28 فوریه برنامه ریزی شده و طی این راهپیمایی پمپ آمونیاک آسیب دیده ایستگاه جدا شده و به مکانی دیگر انتقال پیدا خواهد کرد.

فضانوردی که قرار بود در اولین راهپیمایی فضایی آخرین ماموریت شاتل دیسکاوری حضور پیدا کند، در پی یک بدشانسی دچار آسیب دیدگی شد و اکنون این راهپیمایی را از مرکز کنترل زمینی هدایت خواهد کرد.

تصاویری جالبی از پرتاب شاتل دیسکاوری به ثبت رسیده اند اما تصاویری که ساکنین ایستگاه از پرواز دیسکاوری به سوی ایستگاه و کنار گرفتن شاتل به ثبت رسانده اند، بسیار جالب توجه هستند:

دیسکاوری در راه ایستگاه بین المللی

دیسکاوری در حال نزدیک شدن به ایستگاه

آخرین وارونگی

آخرین پرواز وارونه شاتل دیسکاوری که برای کناره گرفتن در ایستگاه فضایی انجام می گیرد

دیسکاوری کناره می گیرد

فرمانده "استیو لیندزی" و خلبان "اریک بو"

فضانورد "استیو بوئن" در آخرین پرواز دیسکاوری

فضانورد "نیکول اسکات" در آخرین پرواز دیسکاوری