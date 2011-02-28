مبارک و اعضای خانواده ممنوع الخروج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادستان عالی مصر حسنی مبارک و خانواده او را از سفر به خارج منع کرد.

به گزارش تلویزیون دولتی مصر دادستان همچنین خواستار توقیف اموال مبارک ها شد. این اقدام که امروز دوشنبه صورت گرفت آخرین تدابیر علیه خاندان مبارک است.

دادستان عالی مصر در 20 فوریه دستور مسدود شدن دارایی های رئیس جمهوری مخلوع ، همسر وی، و دو پسر و همسران آنها را داده بود.

مبارک در پی قیام مهای مردم مصر و 18 روز پس از آغاز آن در 11 فوریه (22 بهمن) از قدرت ساقط شد.وی 30 سال بود بر مصر حکمرانی داشت و هم اکنون گفته می شود که در شرم الشیخ به سر می برد.