عدم تحقق مصوبه دانشکده علوم قرآنی لرستان

حجت الاسلام محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با انتقاد از عدم ایجاد دانشکده علوم قرآنی در این استان اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه ایجاد این دانشکده در میان مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان دیده شده اما هنوز این مصوبه زمینه اجرایی پیدا نکرده است.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای ایجاد دانشکده علوم قرآنی در لرستان خاطر نشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای ایجاد این دانشکده حدود هشت میلیارد تومان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان همچنین با تاکید بر تغییر ساختار نیروی انسانی این اداره کل نیز عنوان کرد: یکی از مقوله هایی که ما برای دور سوم سفر هیئت دولت در نظر گرفته ایم تغییر ساختار نیروی انسانی موجود در این اداره کل است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با کمبود نیروی انسانی مواجه است، بیان داشت: رفع این مشکل در سفر سوم هیئت دولت باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر تعداد 80 بقعه متبرکه در استان لرستان نیازمند تعمیر و بازسازی است، یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این تعداد بقعه متبرکه حدود 40 میلیارد تومان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این بقعه های متبرکه به صورت پیشنهاد برای سفر سوم هیئت دولت به لرستان تدوین شده است خاطر نشان کرد: امیدواریم که هیئت دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر برای ساخت مسجد برای روستاههای بالای 30 خانوار بیش از 66 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، عنوان کرد: برای احداث هر مسجد در روستاهای بالای 30 خانوار حدود 50 میلیون تومان نیاز است.