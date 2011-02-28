7 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از ایران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در 11 ماهه نخست سالجاری در مجموع بیش از 7 میلیارد و 86 میلیون دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری از ایران صادر شده است.

بر این اساس 337 روز نخست امسال بالغ بر 12 میلیون تن محصول پتروشیمی به کشورهای شرق آسیا و اروپایی صادر شده است.

در این مدت در میان محصولات صادر شده پتروشیمیایی ایران، گاز مایع (پروپان و اتان) با حجم 2 میلیون و 205 هزار تن در صدر جدول صادراتی قرار گرفته است به طوری که سهم این محصول از کل حجم محصولات صادراتی ایران 18 درصد برآورد می شود.

در این مدت پس از گاز مایع، برشهای سنگین پتروشیمی دومین محصول پر طرفدار سبد پتروشیمیایی ایران به شمار می رود به طوری که تا پایان بهمن ماه سالجاری یک میلیون و 776 هزار تن برش سنگین صادر شده و 14.7 درصد از حجم کل صادرات پتروشیمی را به خود اختصاص داده است.

متانول هم با حجم یک میلیون و 728 هزار تنی سهمی 14.3 درصدی از کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران را در اختیار گرفته است که سومین محصول بزرگ سبد صادراتی پتروشیمی ایران را در اختیار گرفته است.

از سوی دیگر پس از ورود ایران به جمع کشورهای صادرکننده کود اوره شیمیایی در سالجاری بیش از یک میلیون و 55 هزار تن از این محصول پتروشیمی به خریدارانی از هند، پاکستان، ویتنام و چین صادر شده است و سهمی 8.7 درصدی را در سبد محصولات پتروشیمی صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.

در مجموع کل محصولات پتروشیمی صادراتی ایران در قالب سه هزار و 511 محموله به 622 خریدار از شرق دور تا اروپا ارسال شده است.