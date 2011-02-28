  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

سمینار "تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" برگزار می شود

سمینار "تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" برگزار می شود

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران سمینار علمی با موضوع " تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین سمینار علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 11 اسفندماه با سخنرانی بابک سیف، استادیار دانشگاه شاهد و رئیس پژوهشکده مهندسی اطلاعات این  پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در سمینار " تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" مواردی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدو تاریخ، ICT در ادبیات کهن ایران، جهش علمی در عصر رنسانس، قرن نوزدهم و سرعت‌گیری در ایجاد دستاوردهای علمی و فنی،  ساموئل مورس، قوانین ماکسول و تجربه هرتز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
تلفن، طلوع قرن بیستم با دستاوردهای ارتباطی، نظریه‌پردازی در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جنگ جهانی دوم (موتور محرکه فناوریهای قرن بیستم)، نظریه اطلاعات، پیچیدگی، ماهواره و عصر فضا، عصر شبکه، تولد اینترنت و جامعه دانش‌بنیان از دیگر موارد مورد بحث در این سمینار علمی تخصصی است.
 
علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. این سخنرانی از طریق پایگاه وب پژوهشگاه به صورت زنده قابل مشاهده است.
کد مطلب 1263681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها