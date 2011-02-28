سمینار "تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین سمینار علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 11 اسفندماه با سخنرانی بابک سیف، استادیار دانشگاه شاهد و رئیس پژوهشکده مهندسی اطلاعات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در سمینار " تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان" مواردی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدو تاریخ، ICT در ادبیات کهن ایران، جهش علمی در عصر رنسانس، قرن نوزدهم و سرعت‌گیری در ایجاد دستاوردهای علمی و فنی، ساموئل مورس، قوانین ماکسول و تجربه هرتز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

تلفن، طلوع قرن بیستم با دستاوردهای ارتباطی، نظریه‌پردازی در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جنگ جهانی دوم (موتور محرکه فناوریهای قرن بیستم)، نظریه اطلاعات، پیچیدگی، ماهواره و عصر فضا، عصر شبکه، تولد اینترنت و جامعه دانش‌بنیان از دیگر موارد مورد بحث در این سمینار علمی تخصصی است.

علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. این سخنرانی از طریق پایگاه وب پژوهشگاه به صورت زنده قابل مشاهده است.