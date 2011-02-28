نوشتن برای کودکان و نوجوانان نیاز به درک دنیای آنان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر توزنده‌جانی عنوان کرد: جایزه "شهید غنی‌پور" با پرهیز از افراط و یا تنگ‌نظریهای سایر جشنواره‌ها سعی در شناخت و یافتن آثار خوب دارد، همین مساله هم باعث پیوند آن با مخاطبانش می‌شود.

وی که برنده جایزه "غنی‌پور" به واسطه تالیف کتاب "چرا دریا عصبانی شد" است، از نقش شهید غنی‌پور در داستان‌نویسی به نیکی یاد کرد و افزود: من از دهه 60 آثار دفاع مقدس را می‌خواندم و به همین دلیل هم با طیف وسیعی از افراد در جنگ آشنا بودم، از جمله شهید غنی‌پور که با او در "کیهان بچه‌ها"‌ آشنایی نزدیک داشتم و بر اهمیت توجه‌اش به داستان واقف بودم.

توزنده‌جانی نوآوری در نوشتن را عامل توفیق یک اثر خواند و اظهار داشت: به نظر من یک اثر شاخص یا برگزیده باید نوآوری داشته باشد و این موضوع طوری در نوشته طرح و ارائه شود که نویسنده و مخاطب را بهره‌ور کند.

نویسنده کتاب "مهمانی دیوها" استفاده از روانشناسی کودک را در تالیف داستانهای کودک و نوجوان مهم برشمرد و تاکید کرد: مخاطب کودک و نوجوان امروز نسبت به خیلی از مسائل آگاه است و نیازها و خواستهای متفاوتی دارد، برای همین نویسنده باید نیازهای خاص کودک را در دنیای جدید درک کند.

وی داستان‌نویسی را کاری خلاقانه دانست و ادامه داد: متاسفانه نویسندگی در کشور ما حرفه‌ای نشده است.

توزنده‌جانی با تاکید بر اهمیت سادگی و فضاسازی سالم در جایزه "غنی‌پور" یادآور شد: به طور کلی هر جشنواره‌ای سیاست خاص خود را دارد، با این اوصاف به نظر من جایزه "غنی‌پور" از امتیازات و ویژگیهای خوبی برخوردار است که برای ادبیات امروز مفید واقع می‌شود.

آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان دهمین جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" روز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.

