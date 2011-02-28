۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

با 5اجرای پیاپی؛

جشنواره موسیقی فجر در استان البرز خاتمه یافت

کرج - خبرگزاری مهر: با اجرای گروه همایون و تک نوازی استاد ذوالفنون در حضور مردم علاقمند و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز دفتر جشنواره موسیقی فجر در استان بسته شد تا برگی دیگر از برگزاری این جشنواره بین المللی در سطوح استانی ورق بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، گروه های سارنگ، قاصدک، کوارتت زهی آرمیران، ارکستر زهی کمیتاس و همایون از گروه هایی بودند که برای نخستین بار در قالب جشنواره استانی فجر به البرز آمدند و با اجرای برنامه در این استان بزرگترین رویداد موسیقی را برای علاقمندان به این عرصه رقم زدند.

بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در البرز با برپایی 5 اجرای گروه های مطرح موسیقی کشور برگزار شد و به اتمام رسید که با این اقدام سطح فعالیت های فرهنگی وهنری استان به مراتب ارتقاء یافته و توسعه پیدا کرد.

در این جشنواره که با استقبال خوب علاقمندان به این بخش رو به رو گردید ظرفیتهای موسیقی استان به خوبی هویدا شد و نقاط قوت و ضعف آن آشکار گردید.

اتمام چنین رویدادی در البرز با سه تار نوازی استاد بزرگ تاریخ موسیقی سنتی کشور شکوهی دیگرگونه به خود گرفت.

استاد ذوالفنون که از صاحب نامان این عرصه است با حضوری گرم و مشتاق میان علاقمندان به مراسم اختتامیه جشنواره در البرز اعتباری دو چندان بخشید و امیدهای فعالان این حوزه را افزایش داد.

با این همه از این مهم نباید غافل بود که تحقق این رویداد جز با همکاری مسئولین، دست اندرکاران و اصحاب حیطه فرهنگ و هنر میسر نخواهد گردید و امید است در سالهای آتی این روند با برنامه ریزی در خور و آمادگی بیشتر محقق شود.

کد مطلب 1263686

