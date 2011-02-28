به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرآبادی که به عنوان نماینده بازیکنان در نشست خبری حاضر شده بود با بیان این مطلب افزود: استقلال از هر لحاظ آماده دیدار مقابل السد قطر است. بازیکنان ما پس از دیدار مقابل سپاهان اصفهان تمرینات بسیار خوبی را انجام داده و از هر حیث آماده جدال با حریف قطری خود هستند. در دو روز گذشته تمرینات تاکتیکی بسیار خوبی را انجام دادیم و تمام هدفمان کسب سه امتیاز اول این دیدار است چرا که این سه امتیاز می تواند راه ما را برای نتایج بهتر آینده هموار کند.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص تیم السد قطر گفت: طبیعتا تیم فوتبال السد با تمام قوا به میدان خواهد آمد و هدفش کسب سه امتیاز این دیدار است اما بدانید که السد نیز همانند دیگر تیم های عربی از استقلال وحشت دارد و با ترس این دیدار را شروع خواهد کرد.

مهدی امیرآبادی در پایان و در خصوص اینکه آیا استقلال در این دوره از مسابقات قهرمان خواهد شد یا خیر گفت: هدف ما کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات است و ما می خواهیم تمام دیدارهای خود را با موفقیت پشت سربگذاریم.

امیرآبادی اضافه کرد: ما با توجه به اینکه دو بار قهرمان باشگاههای آسیا شده ایم و دو ستاره بر روی سینه خود داریم می خواهیم با کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات ستاره های خود را به عدد سه برسانیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و السد قطر ساعت 17:30 دقیقه روز سه شنبه در هفته اول نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.