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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

واحدهای صنعتی مازندران 25 دوره آموزشی دیدند

واحدهای صنعتی مازندران 25 دوره آموزشی دیدند

ساری - خبرگزاری مهر: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مازندران در 9 ماهه نخست امسال، 25 دوره آموزشی را طی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاری 25 دوره آموزشی، 9 ماهه نخست امسال برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در مازندران خبر داد.

 ابراهیم گوهردهی گفت: در این مدت تعداد 25 دوره آموزشی در سطوح مدیریتی، کارآفرینی و مهارتی برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مازندران ، برگزارشد.

وی افزود: مهم ترین هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، توانمند کردن مدیران، ارتقاء سطح مهارت کادر فنی، بهره گیری از تجربیات موجود، آشنایی با دانش روز، کاهش آسیبها و افزایش کیفیت تولیدات در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران است.

گوهردهی بیان داشت: دوره هـای آموزشی برگزار شده برای این واحدها، در زمینه های مدیریت بازاریابی، نگهداری و تعمیرات، مستندسازی مدیریت، کیفیت مبتنی بر استاندارد، مدیریت بازاریابی در صنایع، شناسایی و کنترل کیفی کالا، مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون و دوره آموزشی SPC  بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: با تشکیل این دوره های آموزشی و استقبال خوبی که واحدهای صنعتی یاد شده داشته اند، امیدواریم با تقویت سطح دانش مدیریت کارآفرینی و مهـارت، شاهد افزایش تولیـد و ارتقاء فزاینده کیفیت محصولات و رشد چشمگیر اشتغال و بهره گیری از نیروهای مستعد و خلاق در استان مازندران باشیم.

کد مطلب 1263689

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