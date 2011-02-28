شهردار جدید دهگلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر دوشنبه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، فرماندار شهرستان دهگلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی شهردار جدید دهگلان معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد.

فرماندار شهرستان دهگلان در این مراسم از زحمات شهردار و سرپرستان سابق شهرداری دهگلان تقدیر کرد و بیان داشت: برای هر فردی که فرصت خدمتگذاری به مردم برایش فراهم می‌ شود باید از آن فرصت در راستای خدمت صادقانه و بی منت به مردم استفاده کند، چرا که فرصت خدمتگذاری خیلی زود از دست می ‌رود .

علی مفاخری با اشاره به اینکه مردم منتظر تحول عظیم در اجرای طرحهای بزرگ عمران شهری در دهگلان هستند، وظایف شهردار در این زمینه را بسیار گسترده و سنگین دانست و گفت: یکی از نیازهای اصلی شهر دهگلان تغییر و تحول جدی در حوزه طراحی و اجرای مبلمان شهری است که انتظار می رود شهردار جدید در این زمینه اقدامات و برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به تحول بزرگ در شهرستان دهکلان در دولت های نهم و دهم، افزود: با ارتقای بخش دهگلان به عنوان شهرستان باید ایده طراحی و تدوین در حوزه مبلمان شهری را تغییر داد و دهگلان را با توجه به جایگاه و موقعیت قرارگیری آن به شهری زیبا و مطلوب تبدیل کرد.

فرماندار شهرستان دهگلان در پایان از شهردار جدید خواست تا اعتماد مردم نسبت به شهرداری را بیش از پیش افزایش دهد تا با مشارکت آنان در زمینه اجرای طرح‌های عمران شهری موفق باشد .