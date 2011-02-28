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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

شفق پیشنهاد مدیر عاملی باشگاه پاس همدان را رد کرد

شفق پیشنهاد مدیر عاملی باشگاه پاس همدان را رد کرد

مدیرعامل پیشین باشگاه های پاس، تراکتورسازی و ابومسلم پیشنهاد مدیرعاملی پاس همدان را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استعفای صبح امروز کریم ملاحی از مدیرعاملی باشگاه پاس همدان ، هیئت مدیره این باشگاه بطور موقت عباس صوفی رئیس هیئت فوتبال این استان را تا زمان تعیین مدیر عامل جدید جانشین کریم ملاحی کردند.

ناصر شفق یکی از گزینه های مسئولان باشگاه پاس همدان بود. وی با تایید این پیشنهاد به خبرنگار مهر گفت: شفق در گفتگو با خبرنگارمهرضمن تایید پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه پاس همدان به وی گفت : بنده با آقای ملاحی رفاقت دیرینه دارم و حاضر نیستم برای سومین بار جانشین ایشان شوم!

وی اضافه کرد: بنده با مشکلات باشگاه پاس همدان آشنا هستم و در صورتیکه در این باشگاه قبول مسئولیت کنم این تیم را در لیگ برتر نگه می دارم ولی در شرایط فعلی ترجیح می دهم در خدمت فدراسیون فوتبال و تیم امید باشم و برای صعود تیم امید به المپیک که در واقع یک پروژه ملی است ، تلاش کنم .   

کد مطلب 1263695

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