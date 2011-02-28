نیروی زمینی مقتدرتر و متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امیراحمدرضا پوردستان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم پادگان سرلشکر شهید یعقوب احمد بیگی لشکر 88 زرهی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: چینش و سازماندهی نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی در قبل از انقلاب اسلامی توسط ناتو در فضایی ناهمتراز طراحی و اجرا شده بود .

وی گفت: این چینش برای مقابله با نیروهای پیمان ورشو طراحی شده بود که درصورت حمله این نیروها، ارتش ایران بتواند حداقل به مدت دو ساعت در مقابل آنان ایستادگی کند تا نیروهای ناتو از جنوب آسیا در چابهار پیاده وارد جنگ شوند .

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: براساس طراحی ناتو بزرگترین پادگانها در تهران و اصفهان با پشتیبانی شیراز استقرار داشت تا بتوانند با نیروهای پیمان ورشو مقابله کنند .

وی افزود: طرح بزرگ و جدید تحول نیروی زمینی توسط ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح از چند سال پیش در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن نیروی زمینی متحول شده و با اقتدار بتواند در مقابل دشمن ایستادگی کند .

پوردستان گفت: این طرح پس از تهیه به استحضار رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا رسید و مورد موافقت و تصویب ایشان قرار گرفت .

وی افزود: در این طرح تیپ های قابل انعطاف و جابجایی سریع تشکیل می شود تا بتوانند در هر مکانی براحتی استقرار یابند .

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در جنگ تحمیلی 90 در صد چینش نیروهای ما در نوار غرب کشور انجام شده بود اکنون به سبب تهدیدات ناهمتراز و مصوبه ستاد کل، طراحی نیروهای زمینی بگونه ای انجام شده که در تمام کشور یگانهای رزمی مستقر شوند .

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: به سبب وجود حساسیت در شرق کشور تیپ های مستقل نیروی زمینی و دو توپخانه سنگین در شرق کشور استقرار یافت.

وی افزود: با حساسیتی که در منطقه شرق کشور به وجود آمده نیروی زمینی یگانهای زیادی در این مناطق مستقر کرده است .

وی بیان داشت: در همین زمینه تیپ هایی در شهرستانهای زاهدان، ایرانشهر ، خاش، بناب، نهبندان، تربت حیدریه، تربت جام و مشهد مستقر شده اند که در زمان بروز مشکل به راحتی قابل انعطاف و جابجایی هستند .

پوردستان گفت: دو توپخانه سنگین شرق کشور در شهرهای خاش و قاین مستقر شده اند .

وی افزود: با موافقت فرمانده معظم کل قوا طرح تحول نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تهیه و اکنون در حال اجرا است.

وی بیان داشت: با سیاست جدید نیروی زمینی پادگان تهران تخلیه و برای شرق کشور یگانهای مستقل و مقتدری تدارک دیده شده است .

وی در خصوص جابجایی پادگانها از شهرها گفت: با توجه به مشکلاتی که در جابجایی یگانها و توپخانه ها از پادگانهای داخل شهر وجود داشت 10 پادگان از داخل شهرها خارج شدند .

پوردستان افزود: پادگانهای زاهدان، بیرجند، تبریز، زنجان، مشهد، قزوین، ارومیه، اهواز، خرم آباد و تهران به بیرون شهرها منتقل شده و یا در حال انتقال هستند .

فرمانده مهندسی و تاسیسات نیروی زمینی ارتش نیز در این مراسم اظهار داشت: گستره زمین پادگان لشکر 88 زرهی 315 هکتار و زیربنای مجموع آن 35 هزار مترمربع است و در جنوب شرق شهر زاهدان قرار دارد .

امیر مسعود باقری گفت: این پادگان 13 ساختمان دارد که تعدادی از ساختمان های آن با 10 هزار مترمربع زیربنا در فاز نخست پارسال بهره برداری شد .

وی افزود: در فاز دوم این پروژه، ساختمان های پاسدارخانه، اداری و حفاظت با زیربنای هفت هزار مترمربع به بهره برداری رسید .

وی بیان داشت: در این پادگان چهار مدرسه آموزشی برای سربازان در حال ساخت است که اکنون هفت کلاس آن در یکی از واحدهای در حال تکمیل دایر شده است .

فرمانده مهندسی و تاسیسات نیروی زمینی ارتش گفت: از ویژگی های این مجموعه رعایت مشخصات مهندسی و ایمنی در ساخت ساختمان های آن است .

وی اظهار داشت: مطالعات این پروژه در سال 85 و عملیات اجرایی آن در سال 86 آغاز شد و بر اساس پیش بینی انجام شده پس از اتمام پروژه یک تیپ زرهی در این پادگان مستقر می شود .

باقری گفت: از محل فروش اراضی تحت اختیار لشکر 88 زرهی استان سیستان و بلوچستان در زاهدان به مردم، بیش از 100 میلیارد ریال درآمد کسب شد که این میزان در حال هزینه شدن برای ساخت پادگان است .

در این مراسم فرمانده نیروی زمینی ارتش، استاندار سیستان و بلوچستان، خانواده معظم شهدا و مسئولان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند.