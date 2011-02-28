12 دستگاه تردد شمار برخط درجاده های هرمزگان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، غلامعباس بهرامی نیا بعدازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی از نصب و راه اندازی 12دستگاه تردد شمار بر خط در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان خبر داد.

وی افزود: عملیات نصب و راه اندازی دستگاههای تردد شمار از آذر ماه سال جاری آغاز گردید وبا پیگیری وتلاش مجدانه کارشناسان این اداره کل در حال حاضر در 21 محور مختلف مواصلاتی استان تعداد 12 دستگاه تردد شمار برخط (online) نصب و راه اندازی گردید.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات ترافیکی محورهای مذکور توسط این دستگاهها به کمک سیستم GPRS به صورت لحظه ای در اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان قابل رؤیت و تجزیه و تحلیل می شود.

بهرامی نیا درگفت: برخی از این محورها دوبانده بوده و با نصب این دوربینها امکان دریافت گزارش ساعتی، روزانه و ماهیانه از وضعیت ترافیکی هر محور به تفکیک سواری، اتوبوس و کامیون و همچنین درصد وسائط نقلیه سنگین همراه با ساعات اوج تردد فراهم گردیده است.

وی ضمن بیان اینکه امکان تهیه نمودار الگوی ترافیکی هر محور و مقایسه آن با هفته یا ماههای گذشته قابل تهیه و برداشت است، به مزایای استفاده ازاین دستگاهها اشاره کرد و گفت: اطلاعات به دست آمده از دستگاههای ترددشمار کاربریهای فراوانی دارد که از جمله آن می توان به زمانبندی کارگاههای جاده ای درکمترین ساعات تردد، تحلیل و تشخیص جهت تعریض جاده های شریانی همچنین مکانیابی مجتمع های خدماتی رفاهی - بین راهی اشاره کرد.