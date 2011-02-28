سقف مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم رویان فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر در نور، این مجتمع، یکی از شیک ترین مجتمعهای فرهنگی هنری مازندران است که حدود 10 سال ساخت آن به طول انجامید.

مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم (ص) با هزینه حدود یک میلیارد ریال در فروردین ماه89 در رویان به بهره برداری رسید و در این مدت (10ماه) همایش های متعدد و ملی چون نیما یوشیج، تئاتر، فردوسی در این مجتمع برگزار شد.

قرار بود همایش تجلیل از 414 مهندس شهرستان نور در این مجتمع برگزارشود که خوشبختانه پیش تر و در زمانی که هیچ کسی در سالن حضور نداشت این حادثه رخ داد.

سازمان مسکن و شهرسازی مازندران مجری ساخت این پروژه بود که به دلایل نامعلومی بخشی از سقف این مجتمع پس از مدت تنها 10ماه فروکش کرد.

خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت اما خبرنگار ما برای آگاهی از میزان خسارت مالی و علت آن سعی کرده با مسئولین مصاحبه کند که حاضر به پاسخگویی نشدند و تلاشش به نتیجه ماند.



