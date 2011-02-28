ایجاد درآمد پایدار نیاز اصلی شهرداریها در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار دهگلان اظهار داشت: متاسفانه شهرداری ها در استان کردستان با کمبود درآمدهای پایدار مواجه هستند که باید حرکت در مسیر ایجاد درآمدهای پایدار را در الویت برنامه های توسعه شهرداری ها در استان قرار داد.

وی عنوان کرد: شهرداری ها نباید تنها چشم به درآمد از محل اخذ عوارض ساخت و ساز از مردم داشته باشند و یکی از نیازهای اصلی این بخش در استان کردستان تلاش در جهت ایجاد درآمدهای پایدار است تا بتوان با استفاده از این منابع اعتباری خدمت بهتر و شایسته تری را به مردم ارائه کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تا رسیدن به حد مطلوب و برای داشتن شهرهای آباد در استان کرستان فاصله زیادی داریم و باید شهرداران و مسئولان عمرانی استان و شهرها با همت و کار مضاعف این فاصله را کاهش داده و با تلاش بیشتر در جهت خدمت رساتی به مردم کوشش کنند.

نوسودی بیان داشت: دولت به پروژه‌های کلان در تمامی استانهای کشور نگاهی ویژه دارد ولی باید توجه داشت که استفاده صرف از اعتبارات و تسهیلات بخش دولتی جوابگوی نیازهای عمران شهری در استان کردستان نیست و برای تحقق این مهم نیازمند مشارکت سرمایه‌گذاران، مردم و شهرداری در تمامی حوزه های عمران شهری هستیم.

وی گفت: شهردار موفق با ایجاد زمینه‌ های درآمد پایدار و خدمت‌ رسانی مناسب به مردم، روند توسعه و ارتقاء بخش عمران شهری را تسهیل می‌ بخشد به طوری که پاسخگویی به خواسته مردم از مهمترین راه ‌های موفقیت شهرداری است .

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شهرستان دهگلان خواست تا در راستای توسعه عمران و شتاب در اجرای طرح‌های عمران شهری، شهرداری دهگلان را حمایت کنند چون رفع مشکلات و معضلات شهری تنها با اعتبارات دولتی حل نمی‌ شود .