مجیدی و مبعلی با استقلال تمرین نکردند/ بازگشت آبی پوشان به مرغوبکار

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و مربیان تیم استقلال به علت نداشتن زمین تمرین مناسب ناچار شدند امروز در زمین چمن مصنوعی فجر منطقه 22 تهران آنهم بصورت همزمان کنار گروهی از نوجوانان مدرسه فوتبال فجر مراحل آماده سازی خود را دنبال کنند.

استقلالی‌ها نیمی از زمین را در اختیار داشتند و نیمی دیگر از زمین نیز در اختیار نوجوانانی بود که اجازه داده بودند، در وقت تمرینات‌شان گروهی از ستاره‌های فوتبال ایران تمرین کنند و میزبان تعدادی "مهمان ناخوانده" بودند.

تمرین امروز استقلال که قرار بود، ریکاوری باشد برای بازیکنانی که دیروز مقابل مس کرمان بازی کرده بودند، خلاصه در تمرینی سبک برای نفراتی که در بازی روز شنبه فرصت حضور در میدان را پیدا نکردند.

آرش برهانی در تمرین عصر یکشنبه استقلال با نیم ساعت تاخیر حاضر شد. او به دلیل گرفتاری شخصی با اجازه مظلومی دیرتر از دیگر بازیکنان به محل تمرین آمد. مبعلی و مجیدی نیز به دلیل مصدومیت در مراحل آماده سازی تیم شرکت نداشتند. مبعلی از ناحیه زانو مصدوم است و مجیدی هم با آسیب دیدگی عضله دوقلوی ران دست به گریبان است.

بازیکنانی که در بازی روز شنبه مقابل مس کرمان به میدان رفته بودند، امروز ریکاوری نکردند و به همراه امین نوروزی به استخر و سونای هتل المپیک رفتند. سایر بازیکنان هم در قالب دو تیم زرد و آبی فوتبال بازی کردند.

تیم فوتبال استقلال ساعت 13 فردا دوشنبه در زمین چمن ورزشگاه مرغوبکار تهران تمرینات خود را دنبال خواهد کرد. آبی پوشان تا یکی دو فصل پیش مراحل آماده سازی خود را در این ورزشگاه پیگیری می کردند.