صاحب امتیاز 35 نشریه تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه با درخواست تغییر صاحب امتیازی نشریات "هفت نگاه" به شرکت نامه امروز، "پیام زمان" به مؤسسه همگامان اندیشه زمان، "طلیعه"به شرکت آوای سبز زندگی، "محک" به شرکت پدیده طرح امروز، "سرمایش و گرمایش"به شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز، "توران" به مؤسسه دنیای فرهنگ توران، "زنگ بیداری" به مؤسسه فرهنگی مدیا کیا، "سلامت شه" به مؤسسه رسانه سلامت محور، "عصر ایرانیان" به مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان موافقت شد.

همچنین تغییر صاحب امتیازی نشریات "بازی نما" به شرکت فناوران نوآوران الکترونیک یارا، "زمانه" به کانون اندیشه جوان، "الکترونیک و رایانه" به مؤسسه ایده پرداز میلاد سحر، "پرستوی آفاق" به مؤسسه هنری اندیشه ورزان خلاق، "فناوری نوین" به شرکت بازرگانی پردازش تصویر همتا، "صنایع غذایی جوانه" به شرکت کیمیا پویای جوانه، "نقطه" به شرکت دنیای فرهنگ توران، "کشاورز" و "گل چین تغذیه و تندرستی" به مؤسسه انتشارات گل افرا، "دنیای تجارت"به شرکت دنیای تجارت گردشگری آریان، "مکث"به مؤسسه جهان اندیشه و هنر، "بازار بین‌الملل" به شرکت بازار بین‌المللی شاهد با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.

با موافقت این هیئت، نشریات "دانش رایانه" به مؤسسه مطبوعاتی عصر ارتباط کوشا، "پیام آشنا" به مؤسسه همگامان اندیشه زمان، "حسبان" به شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش نور، "بورس" به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، "پیام سپیدار" به شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار، "نگاه ورزشی" و "پول"به شرکت بازرگانی مهر تهرانسر،"پیام سلامتی" به مهدی بهارستان، "آذری" به حشمت حافظی، "صبا" به طاهره ضمیری، "اردیبهشت" به سعید رساپور، "بازار و سرمایه" به مهدی آزادواری، "خبر یزدا" به عذرا ذبیحی و "تبلیغات بازرگانی" به فرناز صابری اجازه تغییر صاحب‌امتیازی یافتند.