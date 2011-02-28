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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

140 مقاله به همایش ملی برنج ارسال شد

140 مقاله به همایش ملی برنج ارسال شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن برنج کشور از ارسال 140 مقاله به چهاردهمین همایش ملی برنج کشور در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل علیزاده شایق ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: مازندران بستر اصلی برنج در کشور است.

وی با اشاره به ارسال 140 مقاله به دبیرخانه همایش ملی برنج کشور اظهار داشت: ارسال این تعداد مقاله رکورد جدید در تاریخ برگزاری همایش های 14 گانه برنج کشور است.

علیزاده افزود: مهندسی و مدیریت شالیزار، صنایع تبدیلی و تکمیل فرآورده های جانبی و اقتصاد و بازرگانی برنج از مهم ترین محورهای این همایش هستند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه در بخش جنبی چهاردهمین همایش ملی برنج کشور تصریح کرد: ادوات کشاورزی، صنایع تکمیلی و فرآورده های جانبی نهاده های کشاورزی نظی کودهای شیمیایی، بیولوژیک و سموم کشاورزی از محورهای اصلی نمایشگاه جنبی چهاردهمین همایش ملی برنج کشور هستند.

نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت: یکی از نعمت های خداوند نیازشناسی و رفع نیاز است.

آیت الله سید صابرجباری افزود: اگر بخواهیم در جوامع بشری مستقل و خودکفا زندگی کنیم باید نیاز خود را بشناسیم.

وی با بیان اینکه خودکفایی بدون رفع نیاز معنا ندارد تصریح کرد: ارزش افزوده در زمینه پژوهشگران و محققان ، کار بیشتر محققان در نظام اسلامی است.

در این مراسم از 40 فعال عرصه برنج تقدیر شد.

کد مطلب 1263705

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