140 مقاله به همایش ملی برنج ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل علیزاده شایق ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: مازندران بستر اصلی برنج در کشور است.

وی با اشاره به ارسال 140 مقاله به دبیرخانه همایش ملی برنج کشور اظهار داشت: ارسال این تعداد مقاله رکورد جدید در تاریخ برگزاری همایش های 14 گانه برنج کشور است.

علیزاده افزود: مهندسی و مدیریت شالیزار، صنایع تبدیلی و تکمیل فرآورده های جانبی و اقتصاد و بازرگانی برنج از مهم ترین محورهای این همایش هستند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه در بخش جنبی چهاردهمین همایش ملی برنج کشور تصریح کرد: ادوات کشاورزی، صنایع تکمیلی و فرآورده های جانبی نهاده های کشاورزی نظی کودهای شیمیایی، بیولوژیک و سموم کشاورزی از محورهای اصلی نمایشگاه جنبی چهاردهمین همایش ملی برنج کشور هستند.

نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت: یکی از نعمت های خداوند نیازشناسی و رفع نیاز است.

آیت الله سید صابرجباری افزود: اگر بخواهیم در جوامع بشری مستقل و خودکفا زندگی کنیم باید نیاز خود را بشناسیم.

وی با بیان اینکه خودکفایی بدون رفع نیاز معنا ندارد تصریح کرد: ارزش افزوده در زمینه پژوهشگران و محققان ، کار بیشتر محققان در نظام اسلامی است.

در این مراسم از 40 فعال عرصه برنج تقدیر شد.