استاد فلسفه دانشگاه میشیگان در گفتگو با مهر: فرااخلاق باید نسبتی با زندگی روزمره داشته باشد

دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند گفت: یکی از راهها و شیوه‌های آزمون درستی نظریه فرااخلاق این است آیا قادر است که مستقل از قضاوتهای اخلاقی مرتبه اول باشد یا نه.

وی تصریح کرد: اگر فرااخلاق نتواند ما را قادر سازد به طور منسجم قضاوتهای اخلاقی مرتبه اول انجام دهیم در این صورت ناقص و معیوب است.

فیلسوف و نظریه پرداز اخلاق معاصر تأکید کرد: علاوه بر این، نظریه فرااخلاق موفق نظریه‌ای است که بتواند نسبتی با افعال ما برقرار کند. ممکن است کسی معتقد به این باشد که فرااخلاق هیچ ارتباط عمیقی با زندگی روزمره ندارد.

وی افزود: حتی جان ماکی فیلسوف اخلاق استرالیایی که اعتقاد بر این داشت که همه قضاوتهای اخلاقی نادرست و اشتباه هستند، خودش را با این مسئله مواجه دید که باید قلمرو و حوزه‌ای برای قضاوتهای اخلاقی بسازد که مردم را قادر باشندبر اساس آن با یکدیگر تعامل داشته و رفتار کنند.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد یادآور شد: به نظر می‌رسد بایستی رفتارهای خود را بر اساس قضاوتهای اخلاقی تنظیم کنیم. باید رفتارهای خود را بر این اساس تنظیم کنیم که کجا فرااخلاق این قضاوتهای اخلاقی را مورد تأکید قرار می‌دهد. این موضوع و مسئله ویژگی غیرقابلی اجتنابی برای بشر است.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: نظریه‌هایی تخصصی و پیچیده باید قادر به مفهوم سازی درباره قضاوت اخلاقی در مورد افعال و اعمال ما باشند. همچنین باید در مورد تنبیه، مجازات، مسئولیت‌پذیری نیز حرفی داشته باشند.