کنسرت "یاران" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در سه قسمت اجرا می شود در بخش نخست مقدمه شور اثر زنده یاد فرامرز پایور به روی صحنه می رود و در ادامه قطعاتی چون "باورم نمیشه" و "بهارمن گذشته" اثر عماد رام، همنوایی آواز و پیانو در دستگاه شور و دشتی برگزار می شود.

بخش دوم این کنسرت به اجرای تصنیف های مقدمه چهارگاه، "علی عشق" ، رنگ چهارگاه و تکنوازی دف اختصاص دارد و قسمت سوم نیز شامل قطعات "سایه امان"، "مقام عاشقی"، دو ترانه محلی شیرازی و رنگ اصفهان در آواز اصفهان و دستگاه شوشتری می شود.

لازم به ذکر است گروه موسیقی "یاران" با سرپرستی و نوازندگی پیانو افلیا پرتو در سال 1377 تاسیس شد و خاطره پروانه سالهاخوانندگی و نوشین عقیقی نوازندگی ساز دف را به عهده گرفته و تا سال 1386 کنسرت های متعددی را برگزار کردند اما پس از درگذشت خاطره پروانه فعالیت های این گروه به تعویق افتاد و قرار است از این پس افسانه ملک آواز این گروه را به عهده بگیرد.