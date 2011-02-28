مشعل در مراسم تدفین اربکان شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد مشعل" فردا سه شنبه راهی ترکیه می شود تا در مراسم تشییع و تدفین "نجم الدین اربکان" اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه شرکت کند.

یکی از نزدیکان اربکان با اعلام این خبر گفت : علاوه بر مشعل شماری از مقامهای جهان اسلام نیز در این مراسم شرکت خواهند داشت.

نجم الدین اربکان روز گذشته در 85 سالگی در بیمارستانی در آنکارا درگذشت. در پی انتشار این خبر"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که سفر خود به آلمان را نیمه کاره گذاشته و برای شرکت در مراسم تشییع وی به کشور باز می گردد.

رژیم صهیونیستی روابط ترکیه و حماس را به باد انتقاد گرفته و مدعی حمایت آنکارا از تروریسم است. با این حال مقامهای ترکیه این ادعا را رد کرده و معتقدند بدون مشارکت جنبش مقاومت اسلامی در مذاکرات دستیابی به صلح در منطقه غیرممکن است

گفتنی است اربکان بین سال 1996 تا 1997 به عنوان اولین نخست وزیر اسلام‌ گرای ترکیه مشغول کار شده و در سال 1997 با اعمال فشار ارتش برای کناره‌گیری روبرو شد و بعدها نیز با حکم دادگاه قانون اساسی از هرگونه فعالیت سیاسی منع شد.