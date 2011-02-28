واحدهای صنفی فارس در ایام نوروز به مسافران خدمات می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهران حفاری از تشکیل جلسات هدفمند در هماهنگی با تشکلهای صنفی به منظور حضور پر رنگ در ستاد تسهیلات سفرهای دائمی، بازار و برنامه های ویژه ایام نوروز خبر داد.

وی با اشاره به تنظیم لیست کشیک اصناف توسط مجمع امور صنفی شیراز جهت ارائه خدمات به میهمانان سومین حرم اهل بیت (ع) اظهار داشت: لیست واحدهای کشیک اعم از واحدهایی که مسافرین نوروزی بیشترین نیاز را به آنان دارند ازجمله واحدهای خبازی توسط مجمع امور صنفی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 و اتحادیه نانوایان تهیه شده که در محل ستاد تسهیلات و ورودیهای شهر در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس از تامین میوه مورد نیاز در ایام پایانی و سال جدید خبر داد و گفت: با همکاری مباشرین خرید میوه مورد نیاز در این ایام تهیه شده و به زودی به بازار تزریق خواهد شد.

حفاری از ذخیره سازی میوه مرغوب توسط بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: در صورت همکاری مردم و خرید میوه به اندازه نیاز مشکلی در ایام عید نخواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرگانی فارس از ایجاد حداقل دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مرکز استان و یک نمایشگاه در تمام شهرهای سراسر استان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاهها تجمیع لوازم مورد نیاز مردم در یک نقطه با قیمتهای مناسب و جلوگیری از ترددهای مکرر شهروندان برای خرید کالاهای مورد نیاز خود ذکر کرد و افزود: در این نمایشگاه علاوه بر اینکه قیمتها توسط کارشناسان کنترل و سپس اجازه عرضه صادر می شود در کل ایام نمایشگاه بازرسان مجامع و بازرگانی نظارت کافی بر غرفه های فعال نیز خواهند داشت.

وی گفت: در سطح شهر نیز با برنامه ریزیهای صورت گرفته گشتهای مستقل بازرسی و مشترک با تعزیرات حکومتی انجام وظیفه خواهند کرد ضمن اینکه طرح استقرار بازرسان در مراکز مهم اقنصادی و خدماتی از جمله ترمینالها، سردخانه ها و مراکز خرید در دستور کار این سازمان است.

حفاری ضمن اعلام شماره تلفنهای 124 و 2340000 جهت اعلام تخلفات احتمالی افزود: با توجه به تقاضای همکاری در این ایام از تمام صنوف در صورت مشاهده تخلف و یا گزارش تخلف از سوی مردم از برخی از واحدهای صنفی و اثبات آن برخورد جدی و قاطع با این افراد توسط مراجع قانونی صورت خواهد پذیرفت.