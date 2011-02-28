یک میلیون اصله نهال تولیدی در فارس توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی افزود: این اداره کل به منظور تامین نهال مورد نیاز پروژه های مذکور در 13 نهالستان جنگل سردسیری و گرمسیری در سطوح استان فارس از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای اقدام به تولید نهالهای جنگلی به میزان یک میلیون و 50 هزار اصله نهال غیر مثمر، سالم و استاندارد کرده است.

وی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در سال جاری به منظور توسعه فضای سبز و افزایش سرانه جنگل در استان با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت ادارات و سازمانها، پادگانهای نظامی و انتظامی و بخش خصوصی اقدام به اجرای عملیات جنگلکاری در قالب پروژه های بوستان روستائی، جنگلکاری، درختکاری حریم راههای روستائی، کمربند سبز اطراف شهرها، فضای سبز حریم چاههای آبفا و زراعت چوب کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نهالهای کنار، کهور، آکاسیا سالیسینا، آکاسیا ویکتوریا، اکالیپتوس،

درمان عقرب، کازوارینا، شیشه شور، سوبابل، کرت، کنوکارپوس، مورد، مغیر، تاکاما و پده را از جمله نهالهای گرمسیری و نهالهای کاج، سرو شیراز، سرو خمره ای، سرو نقره ای، بنه، سنجد، زربین، صنوبر، داغداغان، زبان گنجشک، گلابی وحشی، زالزالک و بلوط را از جمله نهالهای سردسیری تولید شده در نهالستانهای این اداره کل عنوان کرد.

غلامی از نهالستان شهید روستا به عنوان بزرگترین نهالستان جنگلی موجود در استان نام برد و اظهار داشت: این نهالستان با مساحت 34 هکتار در 20 کیلومتری شمال شیراز واقع که سالانه بخش عمده ای نهالهای مورد نیاز استان را تامین می کند.

وی تولید نهالهای بومی و گونه های مقاوم به کم آبی را از جمله سیاستهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص تولید نهال برشمرد و گفت: توزیع نهالهای تولیدی از طریق صدور حواله و تنظیم صورتجلسه تحویل نهال در ادارات منابع طبیعی شهرستانهای فارس و بر اساس تعرفه نرخ مصوب صورت خواهد گرفت.